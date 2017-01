Ashton Eaton, doble oro olímpico en decatlón, y su esposa se retiran

El estadounidense Ashton Eaton, vigente doble campeón olímpico de decatlón, anunció su retirada ayer. «Me he esforzado al máximo por el decatlón. Lo he hecho lo mejor que he podido. Gracias por haberme regalado el mejor momento de mi vida. Me retiro», escribió Eaton.

A sus 28 años, Eaton, oro en los Juegos de Londres-2012 y en Rio-2016, tiene un palmarés impresionante. Eaton fue además campeón del mundo en Moscú-2013 y en Pekín-2015, donde batió el récord del mundo. Al mismo tiempo, la esposa de Eaton, la especialista en heptatlón canadiense Brianne Theisen-Eaton, doble medallista de plata en Mundiales (2013 y 2015) y bronce en Río, oficializó también su retirada.