Said Diab vence la décima de Lardero

Lardero. Lardero volvió a acoger una de las San Silvestres más multitudinarias de La Rioja. Un total de 1.796 inscritos facilitaron que la organización, capitaneada por el Ayuntamiento y los Amigos Fondistas de Lardero, vaya a poder destinar los 4.250 euros recaudados con las inscripciones a la ONG riojana Kaipacha Inti. La prueba más multitudinaria fue la de adultos, con 2.500 metros de distancia a recorrer y 1.211 inscritos, mientras que la carrera infantil (hasta 12 años), contó con 585 participantes para una vuelta al circuito de unos 1.000 metros.

El primer niño que entró a meta fue el alevín Raúl Pérez, quien también venció el día anterior la II Carrera Popular Navideña de Albelda y el pasado 2016 fue segundo en su categoría en el Cross de Atapuerca. De hecho, Pérez realizó un notable tiempo de 3.28 minutos. Detrás de él llegó Rodrigo Samaniego, de 12 años, y Asier Berzal, de 10 años, fue tercero. La primera niña llegó a meta a continuación y fue Lucía Míquelez, de 9 años, seguida de Aitana Estefanía (11) y Lidia Martínez (8).

La prueba reina de la X San Silvestre de Lardero fue la multitudinara carrera de adultos, una prueba que, como la mayoría del 31 de diciembre, se divide no oficialmente entre quienes la disputan y quienes la viven de forma festiva. Hubo muchos corredores disfrazados y también otros que corrieron en familia, con hijos y hermanos, pero un buen número de atletas reconocidos disputaron la carrera a ritmos vertiginosos. El primero en llegar a la meta, de hecho, fue el marroquí afincado en Logroño Said Diab, del club Simply-Scorpio 71, reciente ganador del Campeonato de La Rioja de la Milla en Ruta, con un tiempo de 8.49 minutos. Segundo fue Pablo Blanco, del Añares Rioja, que el día anterior también había ganado en Albelda. Y tercero fue el duatleta del equipo Vini Vidi Bici by Scott Sergio Tejada. Alberto Pascual, del Añares Rioja, y el local Javier Terroba, fueron cuarto y quinto, respectivamente.

En categoría femenina la vencedora fue la también reciente campeona regional de la Milla en Ruta, Eva Arribas, del club Beronia. Al igual que en aquella carrera, la segunda fue Mónica Herreros, del mismo Beronia. Tercera fue M.ª José Cordón.