Imaginación al poder

Acercarse la tarde del 31 de diciembre a El Espolón es toda una aventura, y no solo por el frío. En teoría se celebra allí una prueba atlética, competitiva o no (según prefiera el interesado) pero la realidad es muy distinta. Un paseo por el centro de Logroño el último día del año sirve para descubrir qué modelo de gorro de papá Noel se lleva esa temporada además de confirmar que la imaginación no tiene límites si se trata de elaborar disfraces para participar en la San Silvestre.

Cualquier cosa servía el sábado para quitarse el frío. El de la cabeza, por ejemplo, se evitó con gorros de elfo, con pelucas de todos los colores (siempre brillantes), con cascos de jugador de fútbol americano y hasta con los reconocidos sombreros de mariachi.

Hubo quien optó por correr con la camiseta azul, el color elegido este año por la organización. Pero también se vieron otros 'modelos'. Mucho éxito tuvo el tronco-móvil de los Picapiedra que completó la carrera de tres kilómetros. No fue lo único que se vio, también desfilaron ante los estupefactos ojos de los presentes un grupo de plátanos (sí, de plátanos) o la máquina del tren con su correspondiente 'Feliz año 2017' (la alta velocidad llegó por unas horas a Logroño). Marcharon con alegría un grupo de árboles de Navidad que se desplazaba sobre patines, no faltó ET el extraterrestre ni el arca de Noé que llevaba letra y música incorporada ('del arca de Noé, no nos moverán...').

Y animales, muchos animales. Hubo disfraces de pingüinos, de cangrejos, de osos, de jirafas... Incluso cuatro animales que a su vez estaban acompañados por unos perros (de verdad).

Un reconocimiento aparte merecen los sufridores familiares que realizan las labores de intendencia y esperaban a que terminara la carrera mientras aguantaban los abrigos del resto.

Lo mejor: la Asociación de trastornos de la conducta alimentaria (ACAB-Rioja) recibirá 3.000 euros gracias a la colaboración de todos los corredores.