Logroño busca el récord

Como ha venido ocurriendo -de forma ininterrumpida- durante los últimos 32 años, Logroño volverá a honrar a San Silvestre en pantalón de deporte. Si los pronósticos se cumplen y todos los inscritos toman parte en la jornada deportiva serán alrededor de 7.000 deportistas (lo que supondría un nuevo récord de participación) los que este viernes participen en la San Silvestre de la capital riojana.

La prueba logroñesa, con tres carreras diferentes, entregará 3.000 euros a la asociación ACAB

No es la más antigua -la de Calahorra nació antes- pero sí es la que alcanza una mayor participación, y la que ha convertido en tradición masiva despedir el año de forma lúdica, pero también deportiva. La San Silvestre de Logroño que ha resurgido en los últimos años, después de agonizar durante varias ediciones, vuelve a ser la cita obligada para muchos deportistas, sea cual sea su especialidad, antes de la cita en la mesa.

Los primeros que tomarán la salida serán los más pequeños (hasta 14 años o adultos que actúen como acompañantes) que recorrerán 1.000 metros a partir de las 17.30 horas en torno a El Espolón. Cada año son más los niños y niñas que, animados por el espíritu deportivo que se apodera por unas horas del epicentro de la ciudad, deciden contribuir también con su presencia a la fiesta deportiva.

Después (17.45 horas) será el turno de la gran prueba: la popular. No se trata de llegar el primero puesto que no tiene carácter competitivo, sino de ser el que más disfruta. Cada año son más los que se animan a correr disfrazados y ese es el único premio que se entregará, a quienes lleven el mejor disfraz

El programa se cerrará (18.30 horas) con la verdadera carrera, recuperada hace unos años. Es la que tiene carácter competitivo y la que ha permitido separar a los que quieren 'castigarse' en este último día del año de los que sólo quieren disfrutar. Sobre 8 kilómetros -dos vueltas al circuito- algunos de los principales fondistas riojanos tomarán parte en la carrera en busca de un triunfo que les lleve a despedir el año desde la parte alta del podio.

El vencedor de los últimos años, Miguel Ferrer, no estará en esta ocasión en la línea de salida (únicamente tomará parte en la carrera infantil acompañando a sus hijos. Su preparación para el Campeonato de España de maratón le impide correr. Tampoco estará el otro de los grandes fondistas actuales, Camilo Santiago, que tomará parte en la San Silvestre Vallecana. Con estas dos ausencias, el gran favorito para ganar en las calles de Logroño es el atleta najerino David Martínez. En féminas, Susana Arrúa venció el año pasado y es a quien le corresponde defender su corona.

Desde hace unos años, la carrera tiene un componente solidario y en esta edición la prueba generará una aportación benéfica de 3.000 euros -procedente del dinero de las inscripciones- destinada a ACAB Rioja, Asociación de Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Tres opciones

Mini San Silvestre

Recorrido: Salida Calle Vara de Rey enfrente de la Concha del Espolón. Giro por calle Gran Vía margen Norte, Giro por Víctor Pradera giro C/ Bretón de los Herreros, hasta Meta ubicada en C/ Muro de La Mata (altura cafetería Viena)

El apunte: No se permitirá realizarla en bicicleta ni con animales.

San Silvestre Popular

Recorrido: Calle Vara de Rey a la altura de la Concha del Espolón, Giro rotonda dirección Gran Vía margen Norte, giro Marqués de Murrieta (rotonda 1 carril interior), Fuente Murrieta (rotonda 1 carril interior) utilización carriles margen sur, a C/ Portales, Giro en C/ Sagasta, Puente de Hierro, Giro Derecha C/ Ebro (margen Sur). Giro puente de Piedra por todos los carriles, C/ Avda Viana margen Sur, Avda Navarra margen Oeste, C/ Muro de Cervantes, C/ Muro del Carmen, hasta Meta en C/ Muro de la Mata altura cafetería Viena.

El apunte: Por seguridad para todos los participantes no se permitirá realizarla en bicicleta ni con animales (con patines se permitirá).

San Silvestre

Recorrido: Calle Vara de Rey a la altura de la Concha del Espolón (rotonda 2 carriles), Giro rotonda dirección Gran Vía margen Norte, giro Marqués de Murrieta (rotonda 1 carril interior) utilización carriles margen sur, Fuente Murrieta (rotonda 1 carril interior) a C/ Portales, Giro en C/ Sagasta, Puente de Hierro, Giro Derecha C/ Ebro ( margen Sur) Giro puente de Piedra por carriles de entrada a la ciudad, C/ Avda Viana margen Sur, Avda Navarra margen Oeste, C/ Muro de Cervantes margen Norte, C/ Muro del Carmen margen oeste, hasta Meta en C/ Vara de Rey a la altura del Espolón. Segunda vuelta: Giro rotonda dirección Gran Vía margen Norte (rotonda 1 carril interior), giro Marqués de Murrieta ( rotonda 1 carril interior), utilización carriles margen sur, Fuente Murrieta ( rotonda 1 carril interior) a C/ Portales, Giro en C/ Sagasta, Puente de Hierro, Giro izquierda a C/ Cabo Noval (margen Sur), Giro izquierda a coger Paseo Fermín Manso de Zúñiga, a tomar el carril bici de Avda La Playa, giro por el interior del parque hasta el embarcadero a coger la pasarela Peatonal, bajar por la rampa girar a la derecha hacia colegio Navarrete el Mudo, subir a cuesta y enfilar por el interior del parque caminos dirección puente de Piedra. Acceso a la rotonda del Puente de piedra por las vallas móviles que se quitarán para poder subir a la rotonda, sin cortar el tráfico de la C/Norte, a continuación C/ Avda Viana margen Sur, Avda Navarra margen Oeste, C/ Muro de Cervantes margen Norte, C/ Muro del Carmen margen oeste, hasta Meta en C/ Vara de Rey a la altura del Espolón.

El apunte: Exclusivamente corredores. Carrera competitiva.