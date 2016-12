Nette Tuominen sustituye a Jessica

El Naturhouse Logroño ha anunciado la baja de la jugadora brasileña Jessica dos Santos, a la que fichó en octubre tras la frustrada incorporación de la cubana Lisbet Arredondo Reyes y la llegada de la internacional finlandesa Nette Tuominen. El club ha justificado la marcha de Dos Santos en «unos problemas físicos de los que no ha podido recuperarse».

El puesto de receptora y atacante por zona 4 va a camino de convertirse en maldito en el Naturhouse porque en dos temporadas ha contado con cinco jugadoras en él, si bien Lisbet ni siquiera llegó a pisar España. Tras la marcha de Noelia, el Naturhouse fichó la temporada pasada a Pugachova, quien no se adaptó y también causó baja en diciembre, siendo sustituida por la brasileña Eli-Enoch, que tardó en ponerse en forma. Eli-Enoch no renovó y su lugar lo debía haber ocupado Lisbet, aunque finalmente llegó Jessica, quien, aunque ha sido protagonista de los últimos partidos del equipo logroñés, parece no haberse recuperado «satisfactoriamente» de unos problemas físicos «que ya sufría cuando se incorporó al equipo» y, en su lugar, el Naturhouse contará con otra jugadora de una cuarta nacionalidad.

El nuevo fichaje es Nette Tuominen, finlandesa que cumplirá 27 años en un mes, mide 1.81 metros, pesa 69 kilos y procede del equipo belga Barbar Girls, que debido a problemas económicos le ha dado la baja. Tuominen es internacional con Finlandia, llegará a Logroño el lunes y se incorporará a los entrenamientos el martes, al mismo tiempo que sus compañeras.

«Es una jugadora muy completa, con un balance excelente ataque-defensa, rápida en desplazamientos y con buen salto. Su nivel en recepción es muy alto y tiene un ataque potente y controlado en todas las direcciones», valora el presidente del Voleibol Logroño, Carlos Arratia, quien reconoce que la posición es «muy exigente» porque «tiene que ser un referente en el ataque del equipo, resolviendo las situaciones más complicadas: bolas altas contra bloqueos bien armados» y «los números en ataque deben ser muy altos».