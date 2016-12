«La morcilla de Burgos es el mejor combustible»

Con solo 25 años, esta audaz dentista burgalesa aparca un rato su postgrado en Ortodoncia y se va al Dakar. Su meta: ser la primera española que termine la carrera en coches. Adora a María de Villota y lleva sus famosas estrellas repartidas por el casco y el vehículo. También se lleva a su padre. «Está más desbocado que yo».

Es dentista y quiere ser la primera española en acabar el Dakar... ¿Le gusta dejar a la gente con la boca abierta?

No, que en las bocas abiertas se ven muchas caries, ja, ja, ja... Me gusta romper mis propios esquemas. Y lo hago por mí, no por el reconocimiento ajeno.

Está a punto de cumplir un sueño.

Y lo tengo desde bien pequeña. Llevo en el mundo del motor desde los cuatro años. Fue por mi padre. Es dentista pero siempre le ha apasionado el mundo de los coches. Ese hobby lo enfocó en su hija mayor, que soy yo. A los cuatro años me subí en una moto. Y con seis años mi padre ya me dejaba su coche para sacar a los perros.

¿Con seeeeeis?

Sí, aprendí a conducir a los seis. Los pedales del coche se elevaban y así podía llegar. Por supuesto lo conducía en circuitos cerrados, por caminos de tierra. A los nueve empecé a competir con los 'karting', y a los 18, con los todoterreno. Me encanta conducir. De niña hicieron una piscina en mi casa y les cogía a los obreros la excavadora pequeña para manejarla por el jardín.

Dicen que tiene mucha cabeza.

Creo que las mujeres tenemos la cabeza mejor amueblada para los rallies. Con la velocidad los hombres se alocan más, quizá por la testosterona. Las mujeres en cambio no nos calentamos al volante.

¿El machismo es una duna muy alta?

Cada vez menos. Algún comentario se ha colado en internet, pero los competidores, organizadores etc. me han demostrado cero machismo. Al menos, en mi cara, luego no sé por detrás.

Cumplir un sueño a veces provoca pesadillas.

No he pasado ni una mala noche. Tengo tanta ilusión y tantas cosas que hacer que no me da tiempo a pensar en lo que me espera.

¿La morcilla de Burgos es buen combustible?

¡El mejor! Con un buen pincho de morcilla tienes para hacer diez etapas del Dakar. Llevo morcillas. Hay que dar a conocer la gastronomía española.

A su generación se le acusa de no estar entrenada en la frustración.

Es verdad. La gente de mi edad en general lucha poco. Me da mucha pena cuando una cosa les sale mal y abandonan.

Hay quien ve el Dakar como una sucesión de pijos con vehículos caros invadiendo el Tercer Mundo.

Si veo miseria me va a afectar. Soy consciente de que con todo lo que hemos gastado en ir allí se le podría arreglar la vida a mucha gente. No descarto entrar en contacto con comunidades a las que pueda ayudar en el futuro, llevando juguetes o medicinas.

Con Pedro López, su copiloto, ¿espera tener algún momento de «¡Trata de arrancarlo, Carlos, por Dios...!»?

Ja, ja, ja... Pues seguro, porque de esos momentos siempre hay. Pero me llevo muy bien con él, tenemos un 'feeling' especial.

El desierto, las estrellas, tantas horas juntos...

¿Un romance? No, no tenemos ese tipo de sentimientos. Él está casado y además me saca unos añitos.

¿Y dónde van a comer, dormir...?

Llevamos barritas energéticas, agua a espuertas... Y para nuestras necesidades no voy a tener ningún problema en parar. Ya le he dicho a mi copiloto que como si hay que hacer un agujero en una duna.