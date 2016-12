«Los Juegos me motivan para entrenar con más ganas»

Es el protagonista más joven que ha participado en las doce ediciones de las Jornadas de Montaña de Arnedo, organizadas por la Agrupación de Protección Civil. A sus 16 años, el escalador vasco Mikel Linacisoro es un presente firme del deporte y una de las aspiraciones a medalla en los próximos Juegos de Tokio, en los que la escalada será deporte olímpico. Campeón de España en todas las categorías de esquí alpino hasta el 2014 y de Europa de escalada sub'16 cuando tenía 14 años, hace unos meses, sobre el Beti Puntuan, en Etxauri, se convertía en el escalador español más joven en encadenar una vía de noveno grado, la de máxima categoría de dificultad.

¿Desde cuándo ronda las alturas?

Estoy en la montaña desde pequeño. A los dos años y medio comencé a esquiar. Después de estar todo el día por el monte y esquiando, un entrenador de esquí me llevó a escalar. Ahí me entró el gusanillo y aquí estoy, dejé el esquí a un lado y me centré en la escalada. Pero también es estar en la montaña, subiendo paredes. Desde pequeño tuve claro que mi deporte era estar en contacto con la naturaleza: el monte, o bucear en el agua, surf.

¿Qué le aporta el colgarse de una pared y asumir el reto de subirla como para dedicar tu vida a eso?

Cuando estás escalando, disfrutas mucho de lo que ves y del momento. Me gusta mucho la sensación de estar en la pared, de poder subirla. No es el miedo al riesgo, pues ya estoy acostumbrado, lo que engancha es la adrenalina de superar un reto. Disfruto mucho con lo que hago.

Pero sacrifica mucho...

Es durillo. Por ejemplo, durante el curso paso mucho tiempo en Barcelona entrenando. Después tengo que recuperar las clases a las que falto. Eso sí, los estudios los llevo bastante bien. Hacer deporte y estudiar van de la mano. Además, cuento con que mi familia me apoya en lo que hago.

La mayoría de jóvenes de 16 años se centra en los estudios y amistades, no en el deporte de elite. ¿Qué le dicen sus amigos ante tanto sacrificio para llegar donde anhela?

Tengo la suerte de que la mayoría de mis amigos están en el deporte, como el fútbol o el baloncesto. Así que siempre estamos juntos alrededor del deporte. Eso sí, en cuanto puedo, me gusta estar por ahí escalando.

Le señalan como uno de los candidatos a medalla en los próximos Juegos. ¿No es demasiada presión?

Los Juegos son una motivación para entrenar más fuerte. La verdad, no siento la presión porque hago lo que me gusta. Y esto me da más ganas y más fuerzas. Por ejemplo, me he estado entrenando en Barcelona en la prueba de velocidad de escalada con una experta polaca, subcampeona del mundo, porque en Tokio participaré en bouldering en pared (escalada sin cuerda) y cuerda.

¿De qué retos superados hasta ahora se siente más orgulloso?

El que más ilusión me hizo fue el primer 8a que hice, con 11 años. Empecé a escalar en rocódromo con 10 años. En ese año pasé de hacer 6a a 8a.