Autocrítica y prudencia

Al Naturhouse le basta con puntuar, incluso con perder por 3-2, en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Challenge Cup para pasar la eliminatoria. Pese al mal juego exhibido ante el Famalicão portugués, la victoria en la ida por 3-0 da una enorme ventaja al equipo logroñés. Ahora queda rematar el cruce, aunque para eso haya que esperar hasta el 11 de enero, con el peligroso parón navideño.

Mientras tanto cabe mirar de reojo lo que ocurre en la otra eliminatoria, de la que saldría el rival del Naturhouse en octavos. El Dauphines Charleroi de Bélgica venció a domicilio al Fígaro Haris Tenerife por 1-3 (12-25, 25-16, 20-25 y 23-25), aunque lo dispar de los sets disputados hacen que este cruce aún no esté decidido, a pesar de la ventaja del equipo al que ya venció el Naturhouse en los octavos de la CEV Cup de hace dos temporadas.

No obstante, en el seno del equipo logroñés preocupa el juego exhibido en la Challenge Cup, muy por debajo del nivel que pueden ofrecer sus jugadoras. «No fue de nuestros mejores partidos. Empezamos bien, hasta la lesión de la jugadora portuguesa. Entonces se paró el juego y el partido cambió», justifica la capitana del Naturhouse, Dani. «Nos bloquearon bien, quizá nos estudiaron. Lo bueno es el 3-0, que nos da ventaja, pero sí que debemos hacerlo mejor, tener menos fallos», admite la brasileña nacionalizada española este mismo año.

El cambio de cancha, de balón, el inicio de una nueva competición... todo puede influir hasta la adaptación, pero Dani no logra señalar una única razón. «No sé si fueron los nervios, pero no fue un buen día. No jugamos a nuestro nivel, pero en la vuelta lo haremos mejor», reconoce y advierte la capitana, quien, pese a la ventaja, declara que «no debemos fiarnos, el rival perdió a dos jugadoras, tampoco tuvo su mejor día y no sabemos cuál será su 100%, no nos conocemos lo suficiente».