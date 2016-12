«La montaña te engancha»

Tras llenar su charla del año pasado, el corredor burgalés Luis Alberto Hernando, campeón del Mundo de ultra trail y de ultra ski en este 2016, repite esta tarde en las Jornadas de Montaña de Arnedo (20.15 horas, Casa de Cultura) con la charla 'A salto de mata'.

Con ese título, parece que no lleva a una vida muy normal...

No puedo evitar dar la impresión de que ando siempre improvisando. Cuando echo la mirada atrás y veo cómo he ido evolucionando en lo deportivo, y también en lo laboral, para terminar haciendo ultra trail, es inevitable que vivo a salto de mata, que he ido sin haberlo premeditado, por casualidades y carambolas. No tenía en la cabeza estar haciendo esto... pero ha cuadrado así.

«A corto plazo, repetir resultados. A medio, buscar saber dejar la competición»

Quizá tenga que ver con que es complicado observar el mundo habitual cuando uno lo escudriña por encima de las nubes.

Si no me hubiera tropezado con esos paisajes, con esas sensaciones en la montaña, no lo estaría haciendo. Los que probamos las sensaciones de la montaña y del trail nos enganchamos desde el primer momento.

¿Cómo transmite eso cuando ofrece conferencias como la de hoy?

Para mí es muy complicado... y no sé si lo hago bien. Hablo de montaña, de correr, que es algo instintivo y natural ya para mí. Eso sí, me gusta desmitificar lo que rondan sobre los deportistas de élite, los profesionales, y busco demostrar que somos gente completamente normal que hace cosas normales. Y que se puede disfrutar de este tipo de carreras sin hacer cosas extravagantes.

¿Qué hay que hacer, desde esa normalidad, para ser campeón del mundo de ultra trail y ultra ski?

Lo primero, te tiene que gustar lo que haces. Tiene que apasionarte y cada entrenamiento tiene que ser un placer. El día que suponga un sacrificio, olvídate. Además, tienen que cuadrar circunstancias como que también le guste a tu familia, tener condiciones, un trabajo que te permita hacerlo y evolucionar... por ejemplo.

Trail ha dejado de ser una palabra desconocida a ser habitual. ¿Qué consejos da a quien se adentra en la carrera de montaña?

Lo primero, hay que saber que hemos cambiado de medio, que no estamos corriendo en pista o en el parque. Debemos saber que el entorno es hostil y que un problema en montaña se puede complicar mucho. Por ello, hay que prever lo que pueda pasar, ir con cabeza y asesorado.

Cuando lo ha conseguido todo, ¿qué retos tiene a medio plazo?

El objetivo de la próxima temporada es intentar mantener el nivel y repetir resultados. Y a medio plazo, debo buscar la manera de saber dejar la competición, pues tengo casi 40 años. Hay más cosas que hacer...

Participó en la Subida a Isasa, ¿qué le pareció?

Es un monte distinto al que yo estoy acostumbrado. Lo que más recuerdo de esa carrera es el ambiente que hubo y el día que pasamos.