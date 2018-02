JUEGOS OLÍMPICOS DE COREA El peor inicio, en la última semana Un positivo de un competidor ruso en curling marca la jornada olímpica en Corea COLPISA/AFP PYEONGCHANG. Martes, 20 febrero 2018, 01:02

La última semana de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 ha comenzado mal con la confirmación ayer del dopaje del ruso Aleksandr Krouchelnitski y la exclusión del esquiador francés Mathieu Faivre por declaraciones alejadas del espíritu olímpico.

El caso de dopaje del deportista ruso es «sumamente decepcionante», había comentado el portavoz del Comité Olímpico Internacional, Mark Adams, antes de la oficialización del positivo por Meldonium. La noticia fue confirmada por el Tribunal Arbitral del Deporte.

Ni en Pyeongchang, ni en la zona montañosa, no en Gangneung, la ciudad costera que alberga las pruebas de hielo, se barajaba otra opción que no fuese el positivo a la vista de los primeros rumores. «Es algo estúpido, y Alexander no es estúpido», indicó el entrenador Sergei Belanov, dando a conocer de paso la identidad del deportista implicado, Alexander Krushelnitsky, medalla de bronce en la competición por equipos mixtos. «No hay ningún beneficio. Ninguna ventaja», añadió Belanov. «Y no creo que un hombre joven opte por tomar el riesgo de usar una sustancia dopante conocida desde hace dos años», puntualizó.

Muy utilizado en Europa del Este, el Meldonium está usualmente destinado a curar anginas o cardiopatías, también aumenta la vascularización del músculo cardíaco. Son numerosos los deportistas rusos que dieron positivo por este producto, con una protagonista de renombre, la tenista Maria Sharapova. La exnúmero 1 fue suspendida 15 meses antes de poder reintegrarse al circuito WTA.

Si se confirmase el caso de dopaje sería un nuevo golpe a los Juegos y a Rusia, bajo lupa desde hace dos años a raíz de las revelaciones del informe McLaren sobre las trampas organizadas por las autoridades deportivas rusas durante los Juegos Olímpicos de Sochi 2014.

Los franceses también perdieron a uno de sus deportistas, en su caso el esquiador Mathieu Faivre, enviado a Francia por «motivos disciplinarios». Después de su séptimo puesto en el gigante del domingo, por detrás de sus compañeros Pinturault (3º), Fanara (5º) y Muffat-Jeandet (6º), Faivre mostró su decepción ante la prensa. Preguntado por el buen resultado del conjunto de franceses, respondió: «Si usted supiera lo que me importan los resultados colectivos... Estoy aquí por mi interés, para hacer mi carrera».