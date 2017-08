El oro que emocionó a un país Fermín Cacho celebra su oro en la meta :: efe Fermín Cacho logró el oro en 1.500 metros tras un desenlace que ha pasado a la historia del deporte español IÑIGO ZABALA/V.S. LOGROÑO. Lunes, 14 agosto 2017, 23:44

Su plan pasaba por una carrera rápida para poder llegar con opciones a los últimos metros. No era el favorito, pero su plata en el Mundial de pista cubierta en Sevilla 1991 le hacía mirar con optimismo la carrera. Las más de 65.000 personas que llenaron las gradas del Estadio Olímpico de Barcelona le brindaron una atronadora ovación en el momento de su presentación, fue su peor momento durante la prueba. La alta responsabilidad de no defraudar le hicieron inhibirse y concentrarse solo en sus rivales. El ritmo de la carrera no le benefició en absoluto, el grupo de cabeza impuso un compás anodino, esperando a los últimos 250 metros para aumentar el ritmo. Era lo que más temía Fermín. Un cambio de velocidad que le dejara en la estacada.

El atleta de Ágreda siempre estuvo en cabeza de carrera, regulando esfuerzos, sorprendido de una carrera tan lenta. La campana sonó y los nervios comenzaron a surgir. Era la última vuelta. Que el corazón y la cabeza bailasen al mismo son era la premisa para tener opciones. A 200 metros del final, la cabeza alertó a Cacho que era el momento para hacer historia, el corazón le cogió el relevo y le empujó hasta la victoria. Con un cambio de ritmo espectacular, el atleta español superó con claridad por el interior a Birir y a Chesire y tuvo tiempo para festejar con emoción su primera medalla olímpica.

Levantó sus brazos a la noche barcelonesa para festejar que sí, que era él el primer español que se proclamaba campeón olímpico de 1.500 metros. El marroquí El Basir y el catarí Ahmed Sulaiman acompañaron a Fermín Cacho en un podio histórico.

Tras besar el oro, Cacho consiguió ser subcampeón del Mundo en 1993 y campeón de Europa en 1994. En los Juegos de Atlanta' 96, con 27 años, volvió a subirse al podio en 1.500 metros consiguiendo la medalla de plata. Y un año después logró la mejor marca en 1.500 metros: 3m 28s 95c. Un tiempo que todavía hoy continúa siendo récord de España.

Se retiró de la alta competición en 2003 tras un año donde las lesiones le obligaron a pasar más tiempo en el gimnasio que sobre el tartán, donde se convirtió en leyenda, donde luchó codo con codo con los mejores atletas de la historia.