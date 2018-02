JUEGOS OLÍMPICOS Castellet, caída y diploma olímpico Queralt Castellet, ayer durante la final. :: efe La rider de Sabadell arriesgó en la tercera ronda y se fue al suelo EFE PHOENIX PARK. Martes, 20 febrero 2018, 23:58

La estadounidense Chloe Kim, de 17 años, sobrepasó los pronósticos que la señalaban como favorita con una espectacular exhibición en el 'halfpipe' de Phoenix Park, donde en la madrugada del martes se proclamó campeona olímpica, en una prueba en la que la española Queralt Castellet, que apuntaba al podio, fue séptima y se tuvo que conformar con un diploma.

Queralt, sexta tras la primera ronda (59.75), que venía de ganar la Copa del Mundo de Snowmass (EEUU) -donde había batido a Kim- y de acabar tercera la de Laax (Suiza), mantuvo esa plaza tras la segunda, en la que obtuvo su mejor valoración de la jornada (de 67.75 puntos).

El plan de Queralt era 'planchar' la tercera ronda después de haberlo hecho en la segunda ronda, pero, según ella misma explicó en la zona mixta de Phoenix Park, se había caído haciendo el 'backside 9' -salto que sólo ella domina- en la ronda de entrenamientos y no quiso «hacer el mismo truco directamente», por lo que salió con otro.

«Estoy bastante cabreada por no poder 'planchar' la ronda que tenía preparada», afirmó La deportista española no descarta preparar unos quintos Juegos Olímpicos

En tercera ronda fue a por todo. Ejecutó el 'backside 9', pero al arriesgar demasiado, llegó con demasiada velocidad y no lo aterrizó bien. No pudo mejorar su puntuación y acabó cediendo la sexta plaza a la china Xuetong Cai, campeona mundial en la estación española de Sierra Nevada (Granada) el año pasado, que subió hasta 76.50.

La rider natural de Sabadell (Barcelona), que disputará dentro de dos semanas el 'US Open' en tierras norteamericanas, indicó que se marcha «bastante cabreada, por no poder 'planchar' la ronda que tenía preparada», se lo tomó, no obstante, con bastante filosofía.

«Es lo que hay. Hay que seguir trabajando», dijo Queralt, de 28 años, antes de afirmar que no descarta preparar unos quintos Juegos.

Eguibar y Hernández, opciones

Lucas Eguibar y Regino Hernández intentarán mañana ofrecer a España una medalla en snowboardcross, en una prueba en la que parte como favorito el francés Pierre Vaultier. Eguibar aparece como la principal baza española, subcampeón mundial en 2017, pese a que esta temporada no ha sido todo lo buena que quisiera, estando en el puesto duodécimo en el ránking mundial. Regino Hernández es séptimo.

Cuando todos hablan de Eguibar, aparece como tapado el ceutí Hernández, en una prueba muy aleatoria en la que el favoritismo cuenta poco debido a los condicionantes de choques y roces que hay en esta prueba. Eguibar y Hernández ganaron la plata del Mundial por equipos el año pasado. «En Vancouver iba segundo en primera ronda; y en Sochi, en cuartos, iba segundo y un mal apoyo me dejó fuera. Este año ya tengo esa experiencia y me tengo que tomar la carrera como una más, porque si le doy demasiada importancia a los Juegos, que la tienen, la cabeza te puede jugar una mala pasada», dice el español, que luce una llamativa barba respecto a las anteriores dos citas olímpicas.

El gran favorito de la prueba es el soldado francés Pierre Vaultier, campeón olímpico en Sochi-2014 y oro en el Mundial de 2017 en Sierra Nevada, que ocupa destacado el primer puesto del ránking de una temporada en la que domina junto al australiano Pullin y el austríaco Haemmerle. Vaultier fue apodado en Francia antes de los Juegos de Sochi el 'Falcao de las nieves' debido a que sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla derecha similar a la que tuvo el colombiano antes del Mundial de fútbol de Brasil 2014. Pero Vaultier, que tuvo la lesión menos de dos meses antes de los Juegos de Sochi, decidió no operarse. Y la decisión arriesgada le salió bien, ya que fue campeón olímpico. Las calificaciones de la prueba están programadas para el jueves a las 2.00 GMT, siendo la final ese mismo día a las 4.30 GMT.

«Me veo fuerte. Depende también de que tengas un buen día, que salga bien y que estemos ahí adelante. Sí, me veo con opciones, claro que sí, porque llevamos entrenando desde hace tiempo y a por eso vamos. Siempre me ha gustado estar adelante y si es en esta ocasión, mejor que nunca. Uno de mis sueños siempre ha sido ser medallista olímpico», afirmó hace una semana Regino Eguibar.