OLIMPISMO El Rey ve a Barcelona 92 como un ejemplo de «hacer las cosas en beneficio de todos» Premiados y autoridades, ayer en la sede del COE. :: coe Los riojanos Daniel y Juan Pablo García participan en el homenaje del COE a los medallistas olímpicos EFE/L.R. MADRID/LOGROÑO. Miércoles, 21 marzo 2018, 00:03

Felipe VI afirmó ayer que los Juegos de 1992 fueron un ejemplo para el movimiento olímpico y para el deporte en general, pero también un modelo de «como hacer las cosas en beneficio de todos, de Barcelona, de Cataluña y del conjunto de España».

El Rey presidió en Madrid la XII gala del Comité Olímpico Español (COE), en la que se rindió homenaje a los deportistas que subieron al podio en la histórica cita de Barcelona, en la que España sumó 22 medallas, una cifra nunca alcanzada.

Acompañado del presidente del COE, Alejandro Blanco, y del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, el Rey se ha sumado al tributo a los medallistas de los Juegos de Barcelona, de los que el pasado año se cumplieron su 25 aniversario.

«El mundo nos miraba y, de alguna manera, nos examinaba. Lo preparamos bien y lo bordamos, ante algunas miradas atónitas», ha elogiado el Rey. Fueron unos Juegos que, en opinión de don Felipe, representaron «un enorme salto cualitativo, tanto por el legado que dejaron para Barcelona como por la transformación radical que significaron para el deporte español».

En el acto celebrado en el COE estuvieron presentes dos riojanos, los hermanos Daniel y Juan Pablo García, oro en pala corta y paleta, respectivamente. No estuvo presente Ricardo Garrido, compañero de Daniel, y el fallecido Chuchi Bastida. Tampoco José Ángel Balanza, Gorostiza, ya que las invitaciones fueron para los que jugaron las finales, y el de Huércanos tuvo que verla desde la grada.

«Ha sido muy emocionante. Nos hemos visto con gente que no veíamos desde entonces. Incluso he estado hablando con gente que en Barcelona 92 no hablé con ellos», explicaba ayer Daniel García. El mayor de los hermanos resaltó la cercanía y el cariño con el que Felipe VI habló de su experiencia como abanderado de la expedición española.

Los hermanos García recogieron su placa de recuerdo de manos del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. «En cuanto ha comenzado la gala me ha venido a la mente la ceremonia de inauguración», afirmó el riojano. «Es un honor - prosiguió- como español que el Rey nos trate como compañeros deportistas que fuimos en Barcelona 92».

Por el escenario de la gala del COE fueron desfilando medallistas en Barcelona 92, entre ellos, Fermín Cacho, Antonio Peñalver, Miriam Blasco, Daniel Plaza, José Manuel Moreno, Theresa Zabell, Juan Carlos Holgado o miembros de los equipos masculino de fútbol y de waterpolo y también de las chicas del hockey hierba.

Hubo algunas ausencias, como las tenistas Arancha Sánchez Vicario y Conchita Martínez y el nadador Martín López Zubero.