ASTRID FINA SUMA UN BRONCE EN LOS PARALÍMPICOS
Martes, 13 marzo 2018

La 'rider' barcelonesa Astrid Fina, que ayer ganó la medalla de bronce en la modalidad de snowboard cross en los Juegos Paralímpicos de invierno de PyeongChang, dijo que tenía «miedo de no cumplir el objetivo», pero aseguró que todo el trabajo ha valido «la pena». La medalla de Astrid Fina es histórica porque es la primera de España en snowboard en unos Juegos Paralímpicos. «No me lo creo. No soy consciente de que he conseguido una medalla», explicó ayer antes de recibir las felicitaciones del Rey y del deporte español.