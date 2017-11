Con el plano por el Parque del Ebro Unos escolares, en una baliza de control, durante una de las pruebas del año pasado. :: F.d. La orientación inaugura su temporada con una carrera sprint en la capital riojana Viernes, 17 noviembre 2017, 15:46

La orientación inicia el próximo sábado por la mañana su temporada de competición dentro de los Juegos Deportivos de La Rioja.

Una carrera en la modalidad sprint servirá para tener la primera toma de contacto, del año deportivo, con el plano y la brújula.

La temporada de orientación consta de nueve jornadas que se reparten por el calendario hasta mayo, pero también por las distintas localidades de La Rioja.

La prueba servirá para definir la selección para el Campeonato de España

Bajo el Puente de Hierro

Esta primera cita tendrá lugar en la capital, concretamente en el Parque del Ebro (el punto de encuentro está situado bajo el Puente de Hierro a las 10.00 horas), pero a lo largo del año visitarán también La Rioja Alta, La Rioja Baja y los Cameros con distintas pruebas y distintas modalidades, todas ellas puntuables para la clasificación general deeste deporte, uno de los más jóvenes de los Juegos Deportivos.

Los que todavía no se hayan inscrito en la actividad todavía, no podrán participar ya en esta primera jornada pero si quieren poder hacerlo en las próximas no deben demorar su inscripción porque la segunda jornadas tendrá lugar el día 2 de diciembre (en el parque logroñés de los Reyes de Castilla) y la tercera -que también se celebrará antes de Navidad- llegará el 16 de diciembre en el entorno de la localidad riojabajeña de Arrúbal.

La competición escolar servirá para definir la selección autonómica que acude al Campeonato de España escolar (donde la representación riojana suele firmar buenas actuaciones). La organización de la campaña escolar ha fijado en sus normativas, dos fases para hacer la elección de los representantes riojanos, la primera acaba en el mes de marzo y la segunda se dilata hasta los meses de abril o mayo.