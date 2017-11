Los pequeños también quieren jugar Los más jóvenes afinan su puntería, en una concentración del año pasado. :: F.d. La Federación Riojana de Balonmano organiza su primera concentración en Albelda Viernes, 10 noviembre 2017, 15:46

La Federación Riojana de Balonmano no descuida a los más jóvenes practicantes de su deporte. Si bien los prebenjamines y benjamines no tienen una competición reglada como tal (lo normal es que estas categorías, e incluso la alevín, tendrán un carácter más formativo) no por ello se mantienen fuera de la cartelera de los Juegos Deportivos.

A lo largo del curso, los equipos en los que militan los jugadores más jóvenes son convocados en varias ocasiones a participar en las diferentes concentraciones que la organización prepara, generalmente, en las instalaciones del recinto ferial de Albelda.

Allí, los escolares tienen la oportunidad de jugar partidillos donde el resultado es lo de menos, pero pueden medir sus evoluciones frente a jugadores que tienen su misma edad y que se encuentran también en plena evolución física, técnica y táctica; y además, conseguir la motivación que les hace falta para seguir acudiendo a los entrenamientos al término del horario escolar.

Este fin de semana, el Recinto Ferial de Albelda recibirá nuevamente a los ilusionados deportistas a partir de las 10.30 horas y hasta las 13.30 horas allí permanecerán los diferentes conjuntos que ya han confirmado su presencia que son, en categoría benjamín: Knet Calasancio de los años 2008, 2009 y también el Knet Escolapios; el Ciudad de Logroño también llevará a sus equipos del 2008 y 2009; igualmente acudirá la Oyonesa, Navarrete, Antonio Delgado Calvete y las formaciones A y B del Balonmano Ágreda.

En prebenjamines la presencia quedará reducida a dos equipos de Logroño (Knet Escolapios y Knet Calasancio) y otros dos de Arnedo: AD Calvete Gorila A y B.