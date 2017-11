El fútbol amplía aún más su presencia Un jugador tratra de sacar el balón controlado, presionado por un rival. / FERNANDO DÍAZ Este fin de semana inauguran la temporada liguera los equipos alevines y benjamines Miércoles, 1 noviembre 2017, 23:38

A la espera de que se sumen a la cartelera de los Juegos Deportivos los deportes de equipo (cosa que ocurrirá mayoritariamente el 4 de noviembre), el fútbol va completando su presencia.

Primero fueron los cadetes, que este fin de semana en Primera ya disputarán la quinta de sus jornadas de Liga y en Segunda, la tercera; después, llegaron los infantiles -la semana pasada- y el próximo sábado se suman a la cartelera los alevines, tanto del 2006 como del 2007, ampliando así notablemente la presencia del fútbol. No obstante, aún no estará completa porque todavía estan esperando para comenzar su campaña los conjuntos prebenjamines que juegan al fútbol 5, pero éstos lo harán también en breve.

Y es que en las próximas tres jornadas, la cartelera de los Juegos Deportivos se va a sustancialmente ampliada con la presencia, no sólo de los deportes de equipo sino también con la irrupción de diferentes deportes individuales.

La natación ya anuncia, para este mismo fin de semana, el inicio de su temporada. La pelota -en principio- dará el pistoletazo de salida a su torneo de mano parejas el próximo día 4 de noviembre, y si no es posible en esa fecha, no lo dilatará más allá del siguiente sábado (el 11 de noviembre). También el tenis de mesa tiene previsto comenzar el domingo 5 de noviembre en Calahorra con su particular temporada, y poco a poco se irán sumando también deportes como el judo que ha diseñado el calendario de su temporada y arranca en Haro el día 11 de noviembre. La orientación, que es otro de los deportes que suele empezar su temporada en noviembre anuncia su primera carrera para el día 18 de ese mes. Como tiene un desarrollo largo (acaba en mayo después de disputar nueve jornadas), empieza pronto.

Otros deportes, sin embargo, ya tienen definidos sus normativos y calendario aunque su inicio todavía está lejano en el tiempo. Es el caso -entre otros-del triatlón, que levantará el telón a su campaña en el mes de marzo o el patinaje que tiene previsto que su temporada comience a mitad del próximo mes de enero.