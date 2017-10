Los equipos esperan a noviembre Un jugador del Calasancio busca la posición para disparar a puerta. :: Fernando díaz Baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol sala inician la temporada el próximo mes Viernes, 13 octubre 2017, 11:24

La inauguración oficial de los Juegos Deportivos de La Rioja se produjo el pasado 1 de octubre, pero la segunda 'inauguración' llegará el próximo 4 de noviembre cuando los equipos de baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol sala se sumen a la cartelera deportiva escolar.

De momento, sólo algunos conjuntos de futbolistas han iniciado su temporada oficial. El resto, como los equipos de otras modalidades deportivas, se tratan de poner a punto para llegar al inicio de la temporada en las mejores condiciones posibles.

Las inscripciones se van cerrando y las distintas federaciones territoriales en coordinación con la Dirección General del Deporte irán preparando los calendarios que habrán de guiar el desarrollo de las distintas competiciones. Cada año, el número de equipos participantes en los Juegos Deportivos es mayor con lo que cada temporada también es más complicado tanto diseñar los calendarios como 'cuadrar' las sedes para que los sábados por la mañana se puedan jugar todos los encuentros que están programados en recintos deportivos de la comunidad autónoma.

Otros deportes

Al margen de los deportes de equipo, el resto de modalidades también se encuentran -en muchos casos- recogiendo inscripciones para iniciar en breve su temporada.

Hasta el momento, el único que ha hecho público su calendario es la pelota que también anuncia el inicio de su campaña para el sábado 4 de noviembre con el comienzo del torneo de mano por parejas. Después llegarán el frontenis y la herramienta a partir de diciembre.

El resto de calendarios también se están preparando aunque aún no estén publicados. Deportes como el judo, la natación o la orientación que tiene un desarrollo más largo (porque la inscripción es numerosa y también porque requieren de un mayor número de jornadas) no tardarán mucho en hacer público el desarrollo de su temporada con la publicación tanto de las normativas específicas como del calendario, si bien, no parece probable que puedan inaugurar su temporada antes del primer fin de semana de noviembre, cuando los Juegos Deportivos de La Rioja vivan su 'segunda' inauguración, la que más deportistas incorporará a la competición.