El deporte se acerca a los pueblos Las Jornadas Intercras, además de jornadas deportivas, se convierten en jornadas de convivencia entre escolares de diferentes pueblos. :: F.d. La primera jornada Intercras se celebra el próximo jueves en el Adarraga logroñés Viernes, 13 octubre 2017, 11:24

No todos los escolares tienen igual de fácil el acceso al deporte. Los jóvenes deportistas que viven en un entorno rural no siempre pueden practicar -en algunos casos, ni siquiera conocer- el deporte que quisieran. Por ello, hace ya varias temporadas que el Gobierno autonómico puso en marcha la iniciativa denominada 'Jornadas Intercras' que permite que grupos de escolares -de segundo y tercer ciclo de primaria, entre 8 y 12 años- de los CRAS (Centros Rurales Agrupados) puedan tomar contacto con modalidades deportivas a las que no tienen fácil acceso bien porque en su lugar de residencia no hay instalaciones para practicarlas o bien porque por tratarse de deportes de equipo, en su localidad no hay un grupo con una edad similar lo suficientemente amplio como para formar equipos que puedan participar en las competiciones.

Estas actividades -que siempre se realizan en horario lectivo, recogiendo a los escolares por la mañana en su centro y dejándolos en el mismo lugar por la tarde- comenzarán la próxima semana, en las instalaciones del Javier Adarraga, cuando se trasladen a ellas escolares pertenecientes a los CRAS de Moncalvillo, Camero Nuevo y las 4 Villas.

Los deportistas a lo largo de la jornada (que incluye comida en la propia instalación deportiva) tendrán la oportunidad de practicar el baloncesto, natación, atletismo y patinaje bajo la supervisión de técnicos de cada una de las federaciones autonómicas. La Dirección General del Deporte e IRJ asume la planificación de las jornadas y la solicitud de instalaciones, además corre con los gastos derivados del servicios de autobús, mutualidad deportiva, ambulancia de Cruz Roja, comidas de los profesores acompañantes y gastos de monitores deportivos, para que los escolares sólo tengan que disfrutar de la práctica deportiva y de una jornada de convivencia.