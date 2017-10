Los CRAS acaparan el protagonismo Ejercicio de práctica de tenis, en una jornada 'InterCras'. :: F.D. Hoy se celebra jornada en el Adarraga, y en los próximos días la habrá en Nájera y Alfaro Miércoles, 25 octubre 2017, 23:47

Aunque el curso deportivo aún está dando sus primeros pasos y apenas hay presencia de deportes en la cartelera, la actividad deportiva escolar no está parada. En estos primeros días de Juegos Deportivos los que están acaparando el protagonismo son los Centros Rurales Agrupados (CRAS) que están viendo cómo sus alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaría se están desplazando a centros deportivos para tomar contacto con especialidades a las que no tienen fácil acceso.

Hoy, en el Centro de Tecnificación del Adarraga en Logroño, los alumnos del los Cras de Moncalvillo, Camero Nuevo y 4 Villas han tenido la oportunidad de, bajo la supervisión de técnicos federativos, practicar deportes como la natación, el minibasket, atletismo o patinaje.

Estos escolares no serán los únicos que van a disfrutar de esta actividad (que se desarrolla siempre en horario lectivo) sino que el próximo martes van a ser sus compañeros de los CRAS de Intervalles, Oja-Tirón, Entreviñas y la Cuenca del Najerilla, quienes se desplazarán hasta el Pabellón Multiusos 'Ciudad de Nájera' para practicar allí orientación, minibalonmano, esgrima y taekwondo.

Entretanto, los alumnos de los CRAS de Ausejo, Alto Cidacos, Igea y Alhama están citados el jueves en las instalaciones deportivas alfareñas de La Molineta para practicar minibalonamo, minibasket, taekwondo y rugby.

Las jornadas 'interCras' permiten a escolares del ámbito rural practicar deportes para los que no tienen instalaciones en su entorno, o que no pueden practicar porque se necesitan 'muchos' compañeros que por las características de su pueblo, no encuentran.