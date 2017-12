Bádminton y patinaje llegan con el año Un grupo de participantes en la actividad de patinaje de la pasada campaña. :: Fernando Díaz La vuelta de las vacaciones navideñas supone el arranque de nuevos deportes Miércoles, 13 diciembre 2017, 23:12

Cuando los escolares retornen de sus vacaciones de Navidad, se encontrarán con que en la cartelera de los Juegos Deportivos han aparecido nuevas disciplinas. Dos de ellas serán el bádminton y el patinaje. En ambos casos, la primera de las jornadas debe llegar -si se cumple el calendario diseñado para ello- el día 14 de enero.

Sin embargo, habrá escolares que no puedan tomar parte en esa jornada inaugural porque ambas disciplinas demandan una inscripción -al menos- con quince días de antelación. Así, para los interesados en participar en esas competiciones desde sus primeras jornadas es recomendable que se inscriban cuanto antes y eludan así los días de vacaciones en los que cualquier gestión es más complicada. De no ser así, a la vuelta de las vacaciones, el día 8 de enero ya no habrá plazo suficiente para poder hacer la inscripción y participar en la jornada del día 14.

En esa jornada, el patinaje tiene previsto comenzar con una jornada dedicada a la velocidad en la capital riojana, mientras que el bádminton lo hará con los primeros partidos de la competición, en una jornada que reunirá en Lardero a los deportistas de todas las categorías.

Más adelante

Poco después se irán sumando también otros deportes que todavía no han aparecido en la cartelera pero que no dejarán pasar mucho más tiempo, tras la Navidad, para hacerlo. Es el caso del ajedrez, por ejemplo o la esgrima, dos modalidades que suelen aprovechar los meses de inivierno y primeros de primavera para celebrar sus jornadas. Un poco más tarde llegará el esquí (normalmente al final de la campaña), pesca e hípica -si reaparecen en la cartelera tras pasar el año anterior en blanco- o el ciclismo en su modalidad de montaña. Pero para ello habrán de pasar todavía algunas semanas.