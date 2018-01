El atletismo inaugura otro nuevo frente Cabeza de carrera de una prueba de cross femenina, en Nalda. :: C.a.M. El domingo se corre el cuarto cross, pero el sábado se abre 'Divirtiéndose con el atletismo' Miércoles, 31 enero 2018, 23:58

El atletismo abre un nuevo frente el próximo fin de semana con la disputa de la primera de las jornadas de la actividad de 'Divirtiéndose con el atletismo' como prolegómeno a la celebración el domingo por la mañana del tradicional 'Cross Ciudad de Haro' que supone la cuarta jornada de campo a través del calendario escolar.

El sábado, el escenario de la jornada inaugural de 'Divirtiéndose con el atletismo' serán las pistas del Javier Adarraga. Esta competición se disputa por equipos de centros escolares de secundaria. Los equipos sub 14 (nacidos en 2005) deberán cubrir las pruebas de 50 metros, 50 metros vallas, salto de longitud, lanzamiento de peso, 800 metros y relevo. Mientras que los sub 16, nacidos en 2004 y 2003, cubrirán las pruebas de 60 m, 60 m vallas, salto de altura, lanzamiento de peso, 1000 metros, 1500 m marcha y relevo.

Las pruebas de esta primera jornada comenzarán a las 10.00 horas del sábado en el Adarraga.

Campo a través

El domingo, será el turno para los fondistas escolares que se desplazarán a Haro para disputar un cross otrora cargado de figuras y considerado como uno de los mejores de España (pero al que la crisis económica borró del calendario nacional).

El domingo, las pruebas comenzarán a las 11.00 horas en los alrededores del campo de fútbol de El Mazo. Como viene siendo habitual, la jornada escolar coincidirá con la disputa de una de las jornadas del calendario federado (en este caso, el Autonómico individual de cross).

Los escolares abrirán el programa, que para que no se dilate en el tiempo, ha agrupado varias categorías. Así, a las 11.00 horas saldrán los sub 14 y sub 16, junto a las chicas sub 14, sub 16 y sub 18. A las 11.25 tomarán la salida los alevines y benjamines de ambos sexos, mientras los juveniles saldrán a las 11.45.