Alevines, benjamines y prebenjamines, a la espera Un jugador, de espaldas al aro, trata de encontrar un hueco para avanzar. :: F.D. Viernes, 20 octubre 2017, 11:40

El resto de conjuntos que practican el baloncesto y que pertenecen a las categorías 'de formación' también conocerán en breve sus calendarios.

En esas edades, no se establecen sistemas de juego como en las categorías superiores sino sólo calendarios para que los equipos puedan jugar el mayor número de partidos posibles, pero al no tener sus temporadas carácter competitivo, no se establecen cruces por el título.

La mayor dificultad para la Dirección General del Deporte (que es la que organiza las competiciones) es asignar una cancha a cada uno de los equipos, y acomodar un horario, tarea que no resulta fácil por el número creciente de equipos que participan cada año.