Reed reconquista el Masters para su país

Patrick Reed posa sonriente vestido de verde. :: efe El texano se viste con la chaqueta verde y Rahm concluye en la cuarta posición JUAN LUIS GUILLÉN AUGUSTA. Lunes, 16 abril 2018, 23:47

Patrick Reed conquistó su primer grande en el Masters (-15) y, de esta forma, recuperó la chaqueta verde para los estadounidenses, después de las victorias del inglés Danny Willett en 2016 y del español Sergio García en 2017, e iguala la hazaña de su amigo Jordan Spieth (-13), ganador en 2015, que quedó tercero. El golfista texano de 27 años, estuvo a punto de lograr cuatro rondas (69-66-67-71) por debajo de 70 golpes, algo que nadie ha conseguido todavía en la historia del Masters.

Jon Rahm acabó en el cuarto puesto en su segunda aparición en el Masters. «Lo mejor es que no he sentido pánico, me he sentido cómodo, me ha encantado la presión», dijo Rahm.

El golfista de 23 años, que finalizó con un resultado de -11, se codeó durante la última jornada con la flor y nata de su generación, los estadounidenses Rickie Fowler (-14), Jordan Spieth (-13) y Patrick Reed (-15). «Jon aporta un nuevo poderío y estará en la cumbre del golf durante muchos años. Es muy fuerte, determinado, no tiene miedo», dijo el danés Thomas Bjorn, capitán del equipo europeo de la Ryder Cup.

Sin embargo, el Masters ha posibilitado que Jordan Spieth arrebate a Rahm al tercer peldaño del podio de la clasificación mundial de golf, lista que sigue liderada por el estadounidense Dustin Johnson.