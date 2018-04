FIEBRE EN LAS GAUNAS Zlatan, no tiene abuela Zlatan, a pecho descubierto, saluda a la grada tras marcar su primer gol con los Galaxy. :: efe Ibrahimovic estrena su novena camiseta con dos goles y otra frase lapidaria que añadir a su larga lista M. GLERA Lunes, 9 abril 2018, 00:44

Creo que escuché a los aficionados gritar 'queremos a Zlatan, queremos a Zlatan', así que les di un poco de Zlatan».

Zlatan es Zlatan Ibrahimovic. En estado puro. El sueco debutó el sábado con su noveno club profesional, Los Ángeles Galaxy. Salió al campo para disputar los últimos minutos, cuando el marcador señalaba un 1-3 en contra., después de aterrizar en la ciudad californiana horas antes. Entró, marcó dos goles (el primero de ellos es espectacular) y su equipo venció 4-3 a Los Ángeles FC.

El sueco ha ganado títulos en todos los equipos en los que ha jugado (Suecia, Holanda, Italia, España, Francia e Inglaterra) y su nómina de camisetas es casi inigualable (Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milán, PSG, Manchester United y ahora Galaxy). Ahora bien, no sólo ha destacado por su fútbol y sus goles, sino también por su palabra. Frases para todos los gustos que expresan un egocentrismo o endiosamiento; frases que le dan dado, también fama mundial. La que pronunció el pasado sábado fue la penúltima, pero hay muchas más. Diez ejemplos de lo que popularmente se califica de «no tener abuela».

La capacidad del sueco para marcar es comparable a su incontinencia verbal

1. «No necesito ningún trofeo para saber que soy el mejor», aseguró cuando le preguntaron por el Balón de Oro, trofeo que no ha ganado.

2. «Si quieren pararme, tendrán que matarme», espetó sobre su forma de jugar.

3. «Estoy buscando un apartamento en París. Si no encuentro nada que me guste, probablemente tendré que comprarme el hotel»... «Me quedo en el PSG si sustituyen la Torre Eiffel por una estatua mía».

4. «Cuando me fichó, Guardiola compró un Ferrari, pero me dirige como un Fiat. No había sitio para personalidades como la mía en el pequeño mundo de Pep. Mourinho es excepcional, muy inteligente y un motivador increíble, Guardiola daba discursos filosóficos en el vestuario, pero eso es mierda para estudiantes superiores»

5. «Soy tan perfecto que me hace gracia».

6. «Si me hubiese dedicado al taekwondo (es cinturón negro) seguramente habría ganado varias medallas olímpicas».

7. «Niego rotundamente que me haya comprado un Porsche. He encargado un avión, que es mucho más rápido».

8. «Una cosa segura es que un Mundial (de Brasil) sin mí es algo aburrido de ver. ¿Quien lo ganará? Sólo Dios lo sabe... y lo tienes delante».

9. «Puedo jugar en las once posiciones del campo porque soy mejor que la mayoría en cualquiera de ellas».

10. «Ven a mi casa y verás si soy gay. Y trae a tu hermana» . (Un periodista dudó de su sexualidad).