Zidane, el mejor entrenador de 2017, dedica su premio a Conte y Allegri Zinedine Zidane recoge su premio de manos de Claudio Ranieri. / AFP El técnico francés da las gracias a sus jugadores y al Real Madrid por darle la oportunidad de dirigir al equipo blanco COLPISA Lunes, 23 octubre 2017, 22:24

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, el gran favorito, fue reconocido este lunes por la FIFA como el mejor entrenador del mundo en 2017 y dedicó su premio a los otros dos finalistas, los italianos Antonio Conte (Chelsea) y Massimiliano Allegri (Juventus), además de dar las gracias a sus jugadores y al Real Madrid por darle la oportunidad de dirigir al equipo blanco.

«Nunca hubiera pensado que tuviera algo tan bonito. Esto es un poco vuestro también -les dijo Zidane a Conte y Allegri- y doy gracias a los jugadores. Es un honor y un placer. Tengo que dar las gracias por entrenar a este Real Madrid y a estos jugadores -en alusión a Cristiano, Sergio Ramos, Modric, Marcelo y Kroos, presentes en la gala-. Gracias a vosotros y a otros dos fenómenos aquí -en alusión a Maradona y Ronaldo Nazario-. Yo he sido jugador, pero al final esto es una cosa muy particular», comentó Zidane en referencia al The Best de la temporada 2016-2017.

Zidane, que fue segundo en 2016 por detrás del italiano Claudio Ranieri, ganador de la Premier 2016-2017 con el Leicester, conquistó su primer trofeo individual como entrenador tras haberlo ganado prácticamente todo con el Madrid desde su llegada al cargo en enero de 2016. El francés, que celebró el pasado fin de semana su partido 100 en el banquillo del Real Madrid, ha conquistado dos Champions consecutivas, una Liga, un Mundial de clubes, dos Supercopas de Europa y una de España. Un total de siete títulos de nueve en juego.