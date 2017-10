«Vivo de mi trabajo y siempre he vivido bien» Alonso rechazaba hace un año que el presidente de la FRF cobrase, cuando a él ya le pagaban en Madrid por una «presidencia no remunerada» M.G. LOGROÑO. Viernes, 13 octubre 2017, 19:48

El 5 de abril del 2016, en plena campaña electoral a la asamblea general y presidencia de la Federación Riojana, Jacinto Alonso hacía mención al dinero que se oía que se percibía en Madrid, a donde él viajaba habitualmente.

«Sáenz (Gustavo, aspirante a la presidencia) es partidario de un presidente con sueldo. ¿Usted?», le preguntaba el periodista. «No, porque mi trabajo es otro y vivo de él. Y siempre he vivido bien. Otros tienen que buscar trabajo. La gente puede decir lo que quiera. Yo voy todas las semanas a Madrid y sé cómo se mueve el fútbol. Cuando vas a la asamblea te pagan kilometraje, estancia y dietas», respondía.

Alonso cobró de la Federación Española 19.751 euros en el 2015, según la Agencia Tributaria. Diferente es por qué. La UCO, que le ha investigado, no acierta a explicar el motivo de esos ingresos. Juan Luis Larrea tampoco sabe confirmar por qué cobraba Jacinto Alonso de la FEF, aunque sí que afirma que cobra, cómo e incluso la cifra aproximada. Ángel Villar lo ampara en el trabajo que había. La UCO reflejó en su investigación que Alonso elevó considerablemente sus ingresos en siete años gracias a a la relación laboral entre la Federación Española y la aseguradora Helvetia. De 69.000 a 134.000 euros. «Mi trabajo es otro y vivo de él. Y siempre he vivido bien», decía Alonso cuando se le preguntaba por fijar sueldo o no al presidente de la Federación Riojana.

La pregunta que liga con la anterior respuesta es directa. «He escuchado, e imagino que usted también, que un día en Madrid, en la Federación Española, se paga a 500 euros, más o menos», interroga de nuevo Diario LA RIOJA. «El que dice eso no tiene ni idea. ¿Pagan a todos igual o pagan más al de Canarias que al de Madrid? Si fuera así, sería un chollo. Voy tres días a Madrid a la semana y lo multiplico por cuatro semanas que tiene el mes y me llevo 6.000 euros mensuales. Un chollo. No es verdad. Y digo más, mis directivos viajan a lo largo del año, no cobran ni un euro y, además, pierden días de trabajo», responde.

Juan Luis Larrea habla de cifras que se mueven entre los «dos mil y pico euros y tres mil» como pago. La Fiscalía le pregunta directamente si son mensuales. No deja duda su pregunta. Y tiene claro que cobra de la caja de la Federación Española, de que lo hace a través de cheques y de que no se trata de una nómina. Sí que supone Larrea que Alonso cobra por presidir una comisión, aunque admita que la norma de la casa es no pagar por ese trabajo.