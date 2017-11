Motor Villas-Boas correrá el Dakar con un Toyota André Villas-Boas (i) junto a su copiloto Rubén Faria. / ASO El técnico portugués, gran aficionado al motocross, pretendía disputar el rally sobre una KTM, pero renunció por falta de preparación física adecuada COLPISA Miércoles, 29 noviembre 2017, 16:37

El entrenador portugués André Villas-Boas, actual técnico del Shanghai chino, participará en el rally Dakar 2018 que comenzará el 5 de enero al volante de un Toyota Hilux. Su copiloto será su compatriota Rubén Faria, segundo en el Dakar de 2013 en la categoría de motos.

Villas-Boas desea celebrar su 40 aniversario con la misma efeméride del rally más famoso del mundo, que se iniciará en Lima (Perú) y acabará en Córdoba (Argentina) tras atravesar Bolivia. Villas-Boas es un gran aficionado al motocross y pretendía disputar el Dakar con una KTM, pero renunció al no tener la preparación física adecuada y finalmente lo hará en la categoría de coches.

“Hablé con mi amigo Alex Doringer, director de KTM, y me comentó que necesitaría una preparación completa durante un año si quería conseguirlo y que era mejor que me orientara más bien al coche. Así que me puse en contacto con el Team Overdrive, ¡y voy a estar en la salida!”, anunció este miércoles Villas-Boas.

Con su participación en la próxima edición del Dakar el técnico luso seguirá los pasos de su tío Pedro Villas-Boas, que lo disputó en 1982 con un 4x4.

"Adolescente, el chico de Oporto frecuentaba tanto los estadios como los caminos embarrados, hasta participar regularmente en el campeonato portugués de todoterrenos", recuerda el comunicado emitido por la organización del Dakar, ASO.

André Villas-Boas, que ha dirigido, entre otros equipos, al Chelsea, el Tottenham y el Zenit San Petersburgo, ganó la Europa League en 2011 con el Oporto en 2011.