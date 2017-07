'Operación Soule' El 'caso Villar' salpica a más de 40 responsables del fútbol español Ángel María Villar. / Ronaldo Schemidt (Afp) Pedraz está dispuesto a extender la investigación a los pagos ilegales de las federaciones de Corea del Sur, Venezuela, Chile, México, Colombia o Argentina MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Sábado, 22 julio 2017, 17:21

La 'operación Soule' contra la corrupción en el fútbol va mucho más allá de la Federación Española de Fútbol (FEF) o los encarcelados Ángel María Villar, su hijo Gorka, o el vicepresidente del ente, Juan Padrón. Según fuentes del caso, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tienen «munición» para intentar acusar a casi medio centenar de dirigentes del fútbol español, (especialmente responsables de varias federaciones territoriales), empresarios 'amigos' agraciados con contratos multimillonarios muy por encima de su capacidad, directivos de instituciones cercanas a la FEF, dirigentes de entidades deportivas extranjeras y trabajadores de la federación.

El magistrado, en breve, comenzará a citar como investigados a esos más de 40 sospechosos, acusados todos ellos de formar parte de la inmensa «red clientelar» que tejió Ángel María Villar. además de haber coadyuvado al saqueo de las arcas de la federación y de haberse enriquecido de forma ilícita del expolio de la institución. Una rapiña que los operativos cifran ya - y de forma todavía muy provisional- en más de cien millones de euros, solo en la última década y solo con los 'pelotazos' más sonados descubiertos hasta la fecha.

En el punto de mira, tal y como ya ha adelantado el propio Pedraz, están diversas federaciones territoriales y sus responsables que supuestamente recibieron todo tipo de dádivas y favores ilegales por parte del presidente de la FEF a cambio de su apoyo, particularmente para su última reelección la pasada primavera. El juez de la Audiencia Nacional ya ha avisado que, al margen de la riada de delitos que imputa a los tres encarcelados, «existen otros hechos delictivos» en los que «aparecen como investigados otras personas físicas y jurídicas, a los cuales en su momento oportuno se les informará» para no perjudicar las investigaciones, todavía secretas. En cualquier caso, el magistrado ya apunta a que estas irregularidades «tendrían relación con diversas federaciones de fútbol», entre las que cita la Interinsular de Las Palmas, la de la Comunidad Valenciana, la de Ceuta, la de Melilla, la de Madrid y la de La Rioja.

Mutua deportiva

Anticorrupción y la UCO también tienen pruebas contra «diversas delegaciones» de Mupresfe (la mutualidad de los futbolistas españoles) o contra varios empleados «íntimos amigos y fieles» de Villar a los que el todavía presidente benefició o iba a premiar con contratos y despidos fraudulentos.

Aunque Pedraz no los cita como objetivo inmediatos de sus pesquisas, la Guardia Civil y la Fiscalía tienen en el epicentro de sus pesquisas también, y muy especialmente, a las federaciones de Cantabria y Murcia. Según las investigaciones, el presidente de la primera de las federaciones, José Ángel Peláez, pidió 340.000 euros para apoyar la candidatura de Villar. En los pinchazos se asegura que ese dinero era para un campo de fútbol, aunque no está claro el fin. «Él quiere el dinero para manejarlo él, para hacer lo que quiera», aseguró Padrón en una de las conversaciones. «El cántabro me está pidiendo y se ha llevado 100.000 euros de anticipo porque me ha obligado el presidente», dijo el vicepresidente económico.

En el caso de Murcia, Pedraz sostiene que Villar usó «patrimonio ajeno» para ganarse el apoyo de José Miguel Monje, presidente de esa federación. Ángel María Villar entregó a Murcia la celebración del partido de la Selección España-Colombia, lo que hizo exclamar, en otra grabación intervenida, al exseleccionador de la selección, Javier Clemente que, esa maniobra, en realidad encubría la «compra de votos».

Bajonazo del caché

Pero Santiago Pedraz y Anticorrupción no tienen intención de pararse en las federaciones territoriales. Una parte importante de la investigación se centra en el bajonazo del caché de la selección nacional que Ángel María Villar ordenó para que federaciones extranjeras, a cambio de jugar con 'La Roja', contrataran los servicios de la asesoría de Gorka Villar. La Audiencia Nacional tiene en su punto de mira el pago de comisiones ilegales por parte de las federaciones de Corea del Sur, Venezuela, Chile, México, Colombia o Argentina por partidos celebrados entre 2008 y 2011.

Por el tribunal de la calle Génova también desfilarán en breve -según responsables de la investigación- los responsables de Santa Mónica Sports, que gestionó los derechos de la selección y que, según la UCO y Anticorrupción, causaron, siempre con el beneplácito de Villar y los suyos, un agujero cercano a los 51 millones de euros a la FEF en la explotación de la imagen de la selección en la televisión. Al menos cuatro empleados de la federación están ya investigados por percibir dinero de Santa Mónica.

Otros 35 millones de euros están también en la agenda cercana de citaciones de Santiago Pedraz. Fue el dinero que la mercantil Estudio 2000 se embolso por comercializar, como único proveedor, ropa deportiva de la FEF, y en particular equipaciones de los árbitros. Según la investigación, esta empresa, sin apenas capacidad, solo revendía productos textiles, embolsándose por esa maniobra cerca de 14 millones de euros.

La trama de la reventa de entradas que la FEF regalaba y que luego salían a la venta en alguna federación territorial (en particular la tinerfeña) completaría -«solo por el momento», advierten los investigadores- el cupo de imputados en esta «inmensa red de corrupción» del fútbol español.