Villar ve a Rajoy ganando más dinero como ayudante de Lopetegui Martes, 19 diciembre 2017, 00:58

Ángel Villar aprovechó su comparecencia para mostrarse irónico con Mariano Rajoy, después de que el jefe del Ejecutivo asegurase el pasado viernes que España no sólo no se perderá el Mundial de Rusia, «sino que lo va a ganar». «El otro día hizo unas declaraciones maravillosas. Sabía que el presidente es muy capaz, pero me ha sorprendido, porque sabe de todo. También de fútbol. Si vuelvo a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, que estoy en ello, voy a citarle para que sea auxiliar de Julen Lopetegui, y va a cobrar más que como presidente del Gobierno», lanzó el dirigente vizcaíno.