FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN El Yagüe recupera sensaciones Isra, del Yagüe, avanza con el esférico en un lance del partido. :: / Juan Marín Los locales supieron aprovechar las facilidades que les ofrecieron sus rivales para terminar configurando una contundente victoria | Los de Eduardo Gajate se imponen a un Calasancio que sigue sin puntuar IÑAKI GARCÍA Logroño Martes, 17 octubre 2017, 10:10

Después de tres derrotas consecutivas, el Yagüe volvió a encontrar ayer sus sensaciones más positivas. Los de Eduardo Gajate sumaron su cuarta victoria de la temporada al imponerse a un Calasancio que continúa sin estrenar su casillero de puntos.

4 YAGÜE Miranda, Movellán, Parra, Mario, Asier (Uru, m. 60), Aly (Alberto, m. 66), Álvaro, Omar, Jair (Carmelo, m. 75), Isra y Murias. 1 CALASANCIO Miranda, Movellán, Parra, Mario, Asier (Uru, m. 60), Aly (Alberto, m. 66), Álvaro, Omar, Jair (Carmelo, m. 75), Isra y Murias. goles: 0-1, m. 17, Rodrigo; 1-1, m. 22, Murias; 2-1, m. 45+, Movellán; 3-1, m. 54, Murias; 4-1, m. 87, Isra. árbitro: Acero, ayudado por Calvo y Larhlid. Amonestó a los locales Parra, Omar e Isra, así como a los visitantes Garza, Víctor y Rodrigo.

No empezaron nada bien los locales, sobre todo en su parcela defensiva. Rodrigo, referencia atacante del Calasancio ayer, creó en los primeros minutos muchos problemas a la zaga rival con su velocidad y su intensidad. De hecho, dispuso de una primera oportunidad para marcar, pero no logró enganchar un buen disparo pero a la segunda no perdonó. El ariete remachó a la red una perfecta asistencia de Nico en un dos contra uno frente a Sergio Miranda.

Se veían los visitantes por delante y ante un Yagüe que apenas había ofrecido nada en ataque. Sin embargo, cinco minutos después los de Gajate consiguieron la igualada en su primera llegada clara. Isra se hizo con el esférico, se revolvió en el área y su pase lo mandó a la red Murias para restablecer el empate. Fue ese un duro golpe para los visitantes y el miedo a perder empezó a reflejarse en su juego.

El Calasancio dio paso hacia atrás, acumuló gente en su campo y cedió la iniciativa del juego a los locales, quienes abusaban demasiado del balón en largo. Aun así, empezaron a aparecer más jugadores como Álvaro, Murias o Isra y eso se notó. Omar probó primero a Joserra con un lanzamiento que el guardameta repelió con dificultades y en el tiempo añadido del primer acto Movellán culminó la remontada de su equipo. En una falta bastante lejana, el lateral probó suerte con un lanzamiento directo y el balón hizo un extraño durante su trayectoria que despistó al portero visitante. Gol y, sin dejar opción a sacar de centro, descanso.

Si el tanto del empate había supuesto un duro golpe a la moral del Calasancio, ese segundo gol resultó ya una losa demasiado pesada que los de Héctor Cambra no supieron levantar. La partida la tenía ganada el Yagüe desde la salida de los vestuarios en la reanudación y eso se demostró con el tercer tanto de los amarillos. Combinación entre Movellán e Isra, que volvió a ser el mejor del partido, y Murias se encontró con el balón dentro del área pequeña y sin marca. El delantero regateó a Joserra y dejó prácticamente sentenciado el duelo.

Como es lógico, el Calasancio se lanzó a partir de ahí al ataque y es cierto que gozó de un par de buenas ocasiones para haber puesto emoción al encuentro, entre ellas un precioso lanzamiento de Víctor a la cruceta en una falta. Pero también es verdad que los locales disfrutaron de numerosas llegadas. Muchas se perdieron en el abismo por fueras de juego, pero una de ellas Isra se inventó un control magistral tras un pase en largo, se fue de Joserra y estableció el 4-1 final.