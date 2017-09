El Yagüe prolonga su dinámica Parra avanza con el balón controlado ante la presión ed Eric. :: miguel herreros Los de Eduardo Gajate golean con claridad a un inferior Casalarreina I. GARCÍA LOGROÑO. Martes, 19 septiembre 2017, 12:11

El Yagüe está en racha y así se demostró ayer. Los de Eduardo Gajate volvieron a cuajar un partido muy completo para superar a un Casalarreina inferior que sólo en los instantes finales del primer tiempo puso en apuros a los logroñeses.

Los locales empezaron el encuentro como un tiro. Desde el primer minuto crearon ocasiones de gol. Así, no es de extrañar que se adelantaran en el marcador cuando sólo se habían disputado once minutos. Movellán puso un buen centro desde la banda, Isra no llegó al remate en primer término pero sí lo hizo su compañero Omar, que no perdonó.

Yagüe Cristian, Movellán, Parra, Borja Sánchez, Asier, Hugo (Aly, m. 79), Álvaro, Omar, Asturiano (David, m. 75), Iván Murias (Uru, m. 83) e Isra. Casalarreina Prada, Jon, Jony, Marcos, Sasha, Yarón (Iván, m. 75), Pani, Chacho, Kevin (Ander, m. 58), Saúl y Eric. Goles 1-0, m. 11, Omar; 2-0, m. 43, Hugo; 3-0, m. 57, Isra; 3-1, m. 66, Pani; 4-1, m. 82, Isra. Árbitro Montoya, ayudado por Garbayo y Larhlid. Amonestó a los locales Borja Sánchez y Asturiano, así como a los visitantes Prada, Chacho, Eric y Saúl.

Ese tanto hizo justicia al buen arranque de los amarillos, que siguieron atacando. En una de esas jugadas, Murias obligó a salir de su área a Prada. El portero derribó al delantero, el colegiado señaló la falta y debía decidir si le mostraba amarilla o roja. Al final, se decantó por el castigo menor ante las protestas locales.

A partir de la media hora de juego, el Casalarreina comenzó a despertar y a poner en apuros a una adelantada defensa local. Los riojalteños dispusieron de un par de llegadas buenas e incluso Chacho mandó un disparo al travesaño, pero cuando mejor estaban recibieron un nuevo mazazo del que ya no se recuperaron. Tras un pase de Asturiano, Hugo se internó en el área, se benefició de varios rechaces y acabó anotando a puerta vacía. Partido encarrilado para los amarillos.

Tal y como había sucedido al comienzo del duelo, la segunda parte arrancó con clara superioridad logroñesa. Los de Gajate buscaban la sentencia y a punto estuvieron de encontrarla en una jugada en la que Omar mandó fuera el balón tras dejar sentado al portero. Perdonaron entonces, pero poco después no lo hicieron. Contra vertiginosa, pase de Murias y gran sangre fría de Isra a la hora definir. El ariete está de dulce y así lo corroboró con un precioso remate por encima de Prada.

El partido ya tenía un claro ganador, aunque el Casalarreina intentó ponerle algo de emoción a los minutos finales al recortar distancias gracias a un lanzamiento de falta de Pani que se coló entre la barrera local, despistando a Cristian. Quedaban algo más de veinte minutos para la conclusión y un nuevo tanto visitante podía poner cierto interés al encuentro. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Después de un nuevo aviso de Omar, Isra volvió a resultar determinante al recibir un pase en profundidad y superar de nuevo a Prada.

Con ese triunfo, el Yagüe suma tres victorias consecutivas y acumula ya la notable cifra de diez puntos en su casillero. Nada pudo hacer el Casalarreina, que sigue sin puntuar, para frenar a un equipo en racha.