NÁXARA Con la vista puesta en Asturias Achi, a la derecha, felicita a Javi Martínez por el gol conseguido ante el Anguiano en su último enfrentamiento en La Salera. :: F. D. El Náxara vuelve hoy al trabajo para preparar el partido de vuelta frente al Langreo, con una ligera ventaja F. DOMÍNGUEZ NÁJERA. Miércoles, 6 junio 2018, 09:53

No dejó tan buen sabor de boca el partido disputado el pasado sábado en La Salera frente a la Unión Popular de Langreo, como el anterior jugado contra los catalanes del Hospitalet. En aquél, no solo se pasó de ronda con absoluta solvencia, sino que el juego de los blanquiazules tuvo más quilates que el desarrollado en el segundo. Sin duda porque el rival resultó ser mucho más 'pegajoso' que los de la orilla del río Llobregat. Funcionando como un conjunto, que lo mismo trataba de no dejar trenzar el juego a los de Diego Martínez, como se cerraba armoniosamente para impedir la penetración de los locales, a éstos les costaba hacer su fútbol, erraban demasiado en los pases y se veían obligados a poner en práctica la alternativa al juego de toque, los lanzamientos en largo.

Eso sí, la perseverancia de los najerinos, no exenta de momentos puntuales de buen juego, les llevó a conseguir un tanteador ventajoso para el partido de vuelta. Por la mínima, pero hasta que el árbitro del partido a disputar en el Nuevo Ganzábal pite el comienzo, la eliminatoria y el correspondiente pase a la final está del lado blanquiazul. Luego habrá que tratar de mantenerla así o incluso intentar incrementar la diferencia de goles a favor para lograr el fin último, dejar a su rival en la cuneta.

Quienes conocen de cerca al entrenador de los najerinos, Diego Martínez, saben que su visión del fútbol está directamente relacionada con el concepto de equipo, por lo que cuando se le habla de bajas en su conjunto, siempre responde que el equipo son la totalidad de la plantilla y que si uno no puede jugar, otro saldrá que lo hará tan bien o mejor que el sustituido.

Javi Martínez y Achi han visto tres tarjetas amarillas cada uno y se perderán la vuelta

A menudo los hechos le dan la razón. El año pasado en el 'play off', Orodea o Rojo, con sus goles, le dieron la razón saliendo a sustituir a compañeros. El sábado pasado, ellos dos fueron los encargados de cerrar la jugada del gol que supuso poder ir con ventaja en el viaje a Asturias. El extremo zurdo recibió un balón en profundidad, tal vez para algún otro demasiado profundo, y perseverando lo alcanzó y centró para que Orodea, en una zona donde con tanta familiaridad se desenvuelve, en el área, cabeceó a la red.

Pues bien, para el encuentro de vuelta es muy posible que el entrenador no pueda contar ni con Javi Martínez ni con Achi, ya que ambos vieron la tercera tarjeta amarilla de este 'play off', lo cual acarrea un partido de suspensión. No obstante, habrá que esperar a la publicación del boletín de sanciones de la Federación Española para confirmarlo.

Por el contrario, tal y como se pudo constatar el sábado, Orodea, que no había podido participar en la eliminatoria contra el Hospitalet por unas molestias en una pierna, está de vuelta y, lo que es más positivo para los intereses de los blanquiazules, no ha perdido ni un ápice de su contrastado olfato de gol.

El partido de Langreo se jugará el domingo a las 17.00 horas, con entradas para adultos a 15 euros, menores de 25 años a 10 y menores de 17, a 5 euros. El árbitro será el colegiado castellano leonés, Miguel Ángel Reinoso Mangas, ayudado en las bandas por Maryan Simonov y Rodrigo Crespo. Desde Nájera se espera poder fletar más de un autobús para acudir hasta Langreo, donde los locales también van a preparar una gran paella a la que sin duda se podrán sumar los najerinos.