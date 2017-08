Una victoria que se quedó corta El goleador Javi Pavía, combina con su hermano Félix, en una de las muchas jugadas entre ambos. :: / Félix Domínguez El extremo Javi Pavía, muy activo durante todo el encuentro, y compenetrado con su hermano Félix, se erigió en el goleador de la tarde | El Anguiano logró los tres puntos ante un Pradejón al que pareció pesar el regreso a Tercera FÉLIX DOMÍNGUEZ Anguiano Martes, 22 agosto 2017, 11:57

anguiano. No podía comenzar mejor el Anguiano la nueva temporada, con nuevo entrenador y algunas bajas sensibles en su plantilla, por lo que aportaban de calidad y veteranía, que venciendo con cierta solvencia a un Pradejón al que, al menos durante los primeros 45 minutos, pareció pesarle algo el regreso a la categoría.

3 ANGUIANO Marius, Félix, Herreros, Dani (Chocarro, m. 85), Miguel, Escribano, Nacho, Mateo (Jorge, m. 63), Javi Pavía, Moha y Fede (Samu, m. 63). 0 PRADEJÓN Sergio, Diego, David, Abraham, Fernando (Ibrahim, m. 46), Garatea (Caballero, m. 73), Mikel, Gorka (Zárate, m. 46), Abderra, Iker, y Salah. Goles 1-0, m. 4. Miguel. 2-0, m. 41. Javi Pavía. 3-0, m. 86. Javi Pavía. Árbitro: Guillermo Rodríguez, con Bezares y Gallardo. Amonestó a Garatea, Mikel y David. Incidencias Un minuto de silencio por los atentados de Barcelona y Cambrils.

Los de Óscar Herreros saltaron al césped de Isla dispuestos a solventar el encuentro cuanto antes y pusieron cerco a la portería de Sergio. Fruto de ello fue el gol que abrió el marcador. En un ataque casi con todo, Miguel aprovechó un balón rechazado por la defensa, para soltar un zurdazo desde fuera del área que se coló pegado al poste.

No se conformaron con el gol y siguieron al asalto los azules, mientras que los verdiblancos se defendían como podían y de medio campo para delante se mostraban totalmente romos. Nacho estuvo a punto de ampliar la ventaja poco después del gol, y Moha, minutos más tarde, volvía a poner a prueba los reflejos de Sergio. Seguían jugando casi a placer los serranos, sobre todo por la banda derecha que comandaban los hermanos Pavía: Félix y Javi.

Sin embargo, a la hora de rematar se cometían muchos errores y no se llegaba a crear verdadero peligro. Por momentos los locales combinaban bien, pero los remates no eran buenos. Al filo del descanso llegó el gol que daba cierta tranquilidad. Fue Javi Pavía el que aprovechó un centro de Miguel que se paseó por entre la defensa y el portero, y, solo, no tuvo nada más que empujar el balón a la red.

Tras la reanudación, y con algunos cambios en el Pradejón, éstos parecieron haberse sacudido el nerviosismo del regreso a la categoría, al mismo tiempo que los locales daban la impresión de haber levantado el pie del acelerador. Los verdiblancos lograban combinar con algo más de solvencia que en la primera mitad y conseguían llegar hasta la meta de Marius.

Así, en el minuto 62 estuvieron a punto de poner el 2-1 en el marcador, ya que Salah e Ibrahim, remataron desde muy cerca, pero el guardameta logró abortar ambas ocasiones. Diez minutos más tarde, de nuevo Salah disparó con intención y el balón se fue fuera por poco.

Reaccionaron los azules y se acercaron con peligro en varias ocasiones a la meta visitante, hasta que a falta de cuatro minutos Javi Pavía, de nuevo, ponía el definitivo 3-0. Lanzó un centro chut con el exterior desde la banda y el balón se envenenó y se coló en la portería.