CALAHORRA La versatilidad del Calahorra, una de las claves de cara al partido de vuelta S.M. LOGROÑO. Miércoles, 23 mayo 2018, 17:23

El Calahorra continúa trabajando de cara al encuentro en la Ciudad Deportiva de Buñol y una de las cuestiones que más interés suscita es quiénes serán los once jugadores que salten con el objetivo de remontar ante el Atlético Levante. Un asunto para el que el Calahorra cuenta con una gran versatilidad. Por ejemplo, el equipo titular que dispuso Miguel Sola el pasado domingo en La Planilla fue inédito.

A lo largo de la temporada, el Calahorra no ha repetido once en ningún partido y el 'play off' no fue menos. Pudo resultar sorprendente que Chacón, el segundo defensa con más minutos, o Alain Barrón, un fijo en la segunda vuelta, no estuviesen entre los elegidos, pero ello habla de las variantes que maneja Miguel Sola.

De cara al partido de vuelta, a buen seguro que el once volverá a variar, y donde se más habrá que aportar es en el aspecto ofensivo. Binke, que fue uno de los mejores en los minutos con los que contó, es una de las opciones, mientras que Iñigo, Míchel o Barrón también se presentan como alternativas. Incluso podría optar el Calahorra por jugar con dos delanteros o repetir un esquema similar al que mostró en Las Gaunas, con un 4-3-3.

Viaje para la afición

Por otra parte, hasta las 13.00 horas de hoy tienen tiempo los seguidores rojillos en apuntarse al sorteo de las entradas disponibles para el domingo. Los interesados deberán apuntarse en la tienda Hogar.es, realizándose el sorteo a la tarde en las oficinas del club. Además, el club ha organizado un viaje en autobús a Valencia al precio de 30 euros, que saldrá de La Planilla el domingo a las 5.00 horas.