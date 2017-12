TERCERA DIVISIÓN El Varea recupera terreno Manu intenta un disparo en el área visitante en una acción del primer tiempo. :: / Sergio Martínez Los arlequinados golean al Tedeón en un duelo sin emoción y se sitúan a un punto del 'play off' SERGIO MARTÍNEZ Logroño Martes, 12 diciembre 2017, 09:58

Después de dos derrotas en anteriores jornadas frente al Náxara y el Calahorra, que le hicieron caer de los puestos de 'play off', el Varea recupera el ritmo de victorias ante rivales más cómodos para volver a acercarse a los cuatro primeros. El Haro sólo queda a un punto después de que los arlequinados goleasen al Tedeón en un partido que no tuvo apenas emoción y que no le exigió demasiado.

5 VAREA Jordan, Mikel, David, Pardo, Rocha, Gil (Víctor, m. 76), Esaúl, Vitorica (Osés, m. 66), Manu, Efrén (Laencina, m. 60) y Rubén. 0 TEDEÓN Álvaro, Millán (Luis, m. 68), Javier, Raúl, Héctor, Tremps, Pastor, Isma, Leza (Michael, m. 76), Tejada (Alcaraz, m. 61) y Andrés. Goles 1-0, m. 21. Esaúl; 2-0, m. 43. Vitorica; 3-0, m. 64. Esaúl; 4-0, m. 75. Osés; 5-0, m. 84. Mikel. Árbitro Erik Moro, asistido por Gonzalo Vélez y Adrián Calvo. Amonestó a los locales Mikel, Esaúl, Efrén y Laencina y a los visitantes Javier, Tremps y Leza.

No hizo un mal partido el Tedeón, e incluso mantuvo hasta el final la intención por recortar distancias cuando su rival ya se había marchado en el marcador, pero no fue suficiente. Los navarretanos necesitaban resistir el empate inicial durante los minutos suficientes para poner nervioso al Varea, pero ya en el minuto 21 Esaúl logró marcar un 1-0 que ponía el partido muy de cara para los locales. Un zapatazo desde la frontal del centrocampista arlequinado daría la salida a una goleada sin respuesta.

Por si había dudas, justo antes del descanso el cuadro vareano logró un segundo gol que hundía más las esperanzas visitantes, en un saque de esquina en el que Vitorica apareció en la esquina del área para cruzar. Poco a poco el Varea enfilaba la victoria, y tras los primeros compases del segundo periodo y pese a los intentos del Tedeón por recortar, como en un remate de Tejada que taponó la zaga local, Esaúl hizo el tercero después de varios rechaces en el área navarretana.

El partido quedaba visto para sentencia con más de media hora por delante en la que el Tedeón seguía empeñado en esporádicos acercamientos que pudieron servir para recortar. Los tantos, sin embargo, llegaron por parte de un Varea superior y dispuesto a golear, como finalmente ocurrió. En el último cuarto de hora, Osés empujó tras una dejada de Laencina y Mikel definió en el área, llevando el 5-0 al marcador.