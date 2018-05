«Vamos a darlo todo para intentar pasar» Javi Arpón, durante un entrenamiento de la SDL. :: díaz uriel Javier Ruiz Arpón Mediocentro de la SDL I. G. LOGROÑO. Domingo, 27 mayo 2018, 10:05

Arpón es una de las piezas más importantes en el esquema de David Ochoa. Su función, la de dar equilibrio al equipo, es primordial para los blanquirrojos, por lo que todo hace indicar que hoy será de la partida. El mediocentro lo tiene claro: «Nos lo vamos a dejar todo sobre el campo para intentar remontar la eliminatoria y clasificarnos».

El centrocampista reconoce que el resultado de la ida fue un mazazo. «Al acabar el encuentro estábamos tristes, pero desde el martes hemos estado trabajando para coger moral y ahora tenemos muchísimas ganas de que llegue el partido», apunta. Eso sí, para conseguir un resultado positivo, Arpón recalca los errores que no se pueden repetir con respecto al duelo de Tarazona. «No podemos tener despistes defensivos, debemos estar más atentos y demostrar más seguridad en la circulación del balón», enumera.

El exfutbolista del Haro piensa que si se pulen todos esos detalles, la Sociedad tendrá muchas oportunidades de clasificarse para la segunda ronda del 'play off'. «El 2-0 no es un resultado descabellado», sentencia Arpón. «En el fútbol, el factor psicológico juega un papel fundamental y estoy seguro de que si metemos el primero a ellos les va a entrar el miedo y nosotros vamos a tener más fácil conseguir el segundo», añade. Aun así, el mediocentro considera que su equipo no debe volverse loco en busca de goles tempranos. «Claro que sería ideal marcar en el minuto 1, pero no debemos tener esas urgencias», finaliza.