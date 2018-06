«Lo único que firmaría es no recibir ningún gol en casa»

El defensa del Náxara Daniel Jorge Pozo, conocido en el mundillo futbolístico como 'Madero', es uno de los que más tiempo lleva defendiendo de una manera ininterrumpida la camiseta blanquiazul, por lo que ostenta una de las capitanías del equipo. Se distingue no solo por su solidez defensiva, sino, también por ser una de los principales animadores del vestuario, siempre de buen humor y dispuesto a hacer grupo a base de gastar o admitir bromas. Esto no quita para que una vez sobre el césped, sea una valla difícil de superar para el rival.

- ¿Cómo está el grupo?

- La verdad es que está bastante animado y con muchas ganas. Después de lo del Hospitalet, que fue una sorpresa, bueno sorpresa, era algo que no lo habíamos trabajado mucho pero que no nos esperábamos ni por lo más remoto (meterles tres cero en Nájera). Pero claro, teniendo en cuenta cómo se pone el campo con la afición, y cómo jugamos en La Salera, que es distinto a cómo lo hacemos fuera, y sumándole a todo ello la actitud de estos chavales, que es algo grandioso...

- ¿Puede pasar factura, en el sentido de un exceso de confianza por el partido anterior?

- No, creo que no existe exceso de confianza por nuestra parte, que tenemos claro que cada partido es una historia diferente, un rival distinto y por lo tanto es como empezar de cero. Lo que sí que detecto es un poco de euforia en lo que rodea al equipo, en la afición. Nosotros sabemos que el Langreo nos lo va a poner bastante difícil por su forma de jugar y lo veo más bloque que lo que podía ser el Hospitalet, siendo éste un equipazo y sin menospreciarles, la sensación que transmitía allá y luego aquí era de no tanto orden, mientras que a éstos se les ve más ordenados, presionan juntos, vuelven juntos, se repliegan muy bien. Creo que nos lo van a poner muy difícil.

- ¿Qué posibilidades cree que hay?

- Yo te voy a decir que un cincuenta por ciento. No es lo mismo ver al adversario en vídeos que enfrentarte a ellos. Entonces creo que estamos a la par.

- ¿Firmaría algún resultado para ir a Langreo?

- Lo único que firmaría es que acabásemos con la portería a cero, no recibir ningún gol, porque sé que aquí en Nájera vamos a tener ocasiones, luego está el aprovecharlas o no, pero sí que creo importante no recibir ningún gol.