Los últimos en volver a los campos El Varea, el Náxara y el Agoncillo regresaron ayer a los entrenamientos Martes, 1 agosto 2017, 00:48

logroño. Las pretemporadas de todos los equipos de la Tercera División riojana ya están en marcha. Ayer volvieron al trabajo los tres conjuntos que todavía estaban de vacaciones (Náxara, Varea y Agoncillo) y con ellos todas las plantillas están ya sobre los campos de fútbol de la comunidad, preparándose a conciencia para llegar en el mejor estado de forma posible al fin de semana del 19 de agosto, fecha en la que comenzará la competición liguera.

El Náxara volvió ayer a La Salera, justo un mes después de haber perdido la final por el ascenso a Segunda B en Tafalla ante la Peña Sport. Olvidados los malos momentos, la plantilla se entrenó a las ordenes de Diego Martínez que continúa un año más con la mira puesta en volver, como mínimo, a la disputa de un nuevo 'play off' de ascenso, y por qué no, intentar ganar el campeonato.

·Información elaborada por Iñaki García, Sergio Martínez y Félix Domínguez.

Para ello el míster cuenta casi con el mismo grupo de jugadores. Una baja sensible ha sido la del centrocampista Javito, que se ha trasladado a Cantabria para poder aprovechar una beca de estudios que ya no podía esperar más. También ha sido baja el central Sabando, que después de 10 temporadas en Nájera, tenía ilusión por probar nuevos aires y se ha ido a Haro. Por último, Matute ha decidido colgar las botas. Han llegado nuevos los centrocampistas Sergio Tamayo y Eloy, y el defensa Albert.

Otro de los conjuntos que están llamados a pelear por las posiciones más altas de la tabla clasificatoria es el Varea. Al menos, ése es el objetivo que se ha marcado su entrenador, Blas Terroba, quien cumplirá su segunda campaña en el cargo. «Debemos ser ambiciosos y pensar únicamente en quedar entre los cuatro primeros», afirma. «Sabemos que no va a ser fácil porque hay muchos equipos implicados en esa lucha, pero creo que tenemos capacidad para competir con ellos», añade.

La plantilla de los arlequinados, eso sí, ha sufrido bastantes cambios. Se han marchado jugadores importantes como Pitu, Arnedo o Malón y se han incorporado otros como Alberto Gil, Jordan y Laencina, llegados desde la Sociedad Deportiva Logroñés, o Manu Ballestero, Munguía y Ache, fichados del Agoncillo. También se le va a dar la oportunidad de jugar con el primer equipo a Morón, Medrano y Parada, que el pasado curso destacaron en División de Honor juvenil.

El Agoncillo fue también uno de los últimos equipos en volver a los entrenamientos, manteniendo en esta nueva temporada la ilusión por seguir siendo un conjunto fijo en la mitad alta de la tabla, uno de esos equipos ante los que los grandes de la Tercera no se pueden descuidar. Mismas aspiraciones pese a que el proyecto ha presenta varias novedades, comenzando por el banquillo, que ocupa desde la tarde de ayer José Ángel Muro. El nuevo técnico, que consiguió la permanencia con el Villegas en la pasada temporada, comanda ahora un plantel con mayores retos, tal y como él los define: «Empiezo con la intención de disfrutar y que los jugadores también lo hagan. En cuanto al objetivo, me he propuesto terminar por encima del noveno puesto del año pasado, algo que se que es complicado pero busco algo más».

En el club avionero solamente continúan ocho jugadores con respecto a la temporada anterior, manteniéndose piezas importantes como José Mari Rodelgo y Luisja, con lo que ha tenido que incorporar a numerosos futbolistas que componen un equipo que mezcla juventud y veteranía. Destacan entre todos sus dos delanteros, Edu Martín y Joseba, procedentes del Balsamaiso y la Oyonesa. «Creo que es una plantilla compensada, con gente joven que llega con ganas y jugadores con una larga trayectoria que aportarán mucho», concluye José Ángel Muro.

También el Yagüe

Antes de que todos esos equipos empezaran a trabajar, arrancó su pretemporada el Yagüe. Los amarillos fueron los primeros en ponerse en marcha y a partir de esta semana ya se ejercitaran a las órdenes de su entrenador, Eduardo Gajate, quien se muestra «muy ilusionado» con esta nueva temporada tras el ascenso logrado el pasado ejercicio. «Nuestro reto debe ser acabar como mínimo los cuartos por abajo», reconoce. «A partir de ahí, todo lo que llegue será bienvenido», apostilla.

Gajate sigue contando con buena parte del bloque del ascenso y a él se han sumado nombres como los de Chuchi, Uru, Estrada, Asier, Omar Martínez o Israel Doval. De momento, el técnico tiene a muchos jugadores a sus órdenes, por lo que deberá hacer algunos descartes antes de arrancar el curso para terminar de configurar una plantilla con la que buscar la permanencia en el grupo riojano de Tercera División.