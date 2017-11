TERCERA DIVISIÓN Triunfo incontestable del Náxara El defensa local Adrián, trata de sacar el balón jugado ante la oposición de dos de sus rivales. :: / Félix Domínguez Sin desplegar un gran juego, los blanquiazules golearon a un Arnedo que no representó ningún peligro FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Martes, 7 noviembre 2017, 12:03

Triunfo incontestable del Náxara ante un Arnedo que se mostró romo en ataque y que no llegó con peligro ante la portería local en ningún momento del partido disputado ayer en La Salera. Los najerinos no jugaron un buen partido, ya que no lograron realizar el juego al que tienen acostumbrada a su hinchada. Demasiadas imprecisiones y escasas llegadas al área de Pascual con verdadero peligro, más allá de las que supusieron los goles.

4 NÁXARA Heras, Adrián (Madero, m. 65), Eloy, Nika (Achi, m. 55), Albert, Emilio, Miguel (Lozano, m. 69), De Val, Muri, Orodea y Rojo. 0 ARNEDO Pascual, Marti, Manu, Pitu, Bernardo, Artillero, Dani González (Tomé, m. 60), Diego (Robles, m. 68), Montoya, Omar y Javi (Jorge, m. 77). Goles 1-0, m. 13. Orodea. 2-0, m. 44. Emilio (p). 3-0, m. 49. Emilio (p). 4-0, m. 77. Achi. Árbitro Guillermo Rodríguez, ayudado en las bandas por Laura Bezares y Pablo Zorzano. Mostró tarjeta amarilla al local Rojo, y a los visitantes Manu y Pitu. Incidencias En torno a 500 espectadores en La Salera, con presencia de aficionados arnedanos, en tarde muy fría y con algo de sirimiri en algunos momentos del partido.

Sin embargo, antes de que se llegase al primer cuarto de hora ya habían conseguido abrir el marcador. Fue la cualidad porfiadora de Orodea, que nunca da un balón por perdido, la que condujo a ese primer tanto, en el que colaboró una cierta desidia defensiva arnedana. El delantero najerino peleó un balón largo y casi desde la línea de fondo remató a portería, sin que ni guardameta ni defensa acertasen a atajarlo, a pesar de que iba flojo. La siguiente ocasión la tuvo Rojo, cerca ya del descanso, en un despiste defensivo de los riojabajeños, pero su meta Pascual lo desbarató saliendo bien. A punto de irse a vestuarios, Manu derribaba a Rojo y el árbitro señalaba la pena máxima. Emilio se encargó de hacer el 2-0.

Tras el descanso la cosa no cambió mucho en cuanto a juego. Dominaba la pelota el equipo local, pero no producían demasiado peligro. Pero, en el minuto 48, Artillero zancadilleaba a un rival en el área, en esta ocasión a Muri, y el trencilla pitaba penalti. Otra vez Emilio se encargaba de ejecutarlo.

No cambió nada en el terreno de juego, los locales seguían manteniendo más la pelota, pero sin excesivo peligro para la meta arnedana. Enfrente, los blancos -ayer de negro y amarillo-, seguían en su dinámica de plantar cara pero no generar fútbol de ataque, a pesar de que su hombre más técnico, Omar, se había retrasado para tratar de distribuir el juego. Así iba el encuentro hasta que Artillero, que no tuvo su tarde, perdía un balón en la línea de medios y Achi se plantaba solo ante el meta para hacer el 4-0 definitivo.

En los blanquiazules, tal vez se notaron las bajas de Pablo y Javi Martínez, siempre generadores de jugadas de peligro, y sin embargo, para tranquilidad de la afición, el equipo sigue sacando adelante los partidos con bueno o mal juego.