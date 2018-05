¿A la tercera va la vencida? Gonzalo, Sito Castro, Cristian y Chacón han vivido los últimos intentos de ascenso SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Martes, 22 mayo 2018, 23:29

Tres títulos en tres temporadas encumbran al Calahorra como el equipo riojano más dominador de los últimos años. Una trayectoria impecable, pero a la que le ha faltado poner el broche al llegar el mes de mayo. La fase de ascenso a Segunda B terminaba por ser demasiado para el Calahorra, pese a mostrarse casi en todo momento competitivo. Este domingo, frente al Atlético Levante, iniciará el tercer intento, con un equipo renovado con respecto a anteriores campañas, y es que sólo cuatro de los jugadores de su plantilla han repetido en estos años: Gonzalo, Sito Castro, Chacón y Cristian.

La temporada 2015/16 devolvió al Calahorra a la cumbre del fútbol riojano y se quedó a una tanda de penaltis de ascender a Segunda B en aquella eliminatoria fatídica ante el Atlético Saguntino. Sito Castro, Cristian y Chacón, que sufrió una grave lesión que le apartó durante más de un año del equipo, disputaron aquellos partidos, con Gonzalo en el banquillo. Después, el Calahorra cedió en la segunda ronda ante el San Fernando.

El Deportivo Aragón fue el verdugo calagurritano el pasado año en la primera ronda de forma contundente. Sito Castro y Cristian volvieron a ser piezas claves, mientras que Gonzalo se mantenía a la sombra de Txerra y Chacón veía la derrota desde la grada, aún sin poder jugar. La victoria ante el Laredo en la segunda ronda devolvió una esperanza que se extinguió ante el Badajoz.

Llama la atención que los cuatro jugadores sean de la parcela defensiva del equipo. Gonzalo ha dado un paso al frente este año para convertirse en el portero titular y el menos goleado de todo el país, Cristian y Chacón parecen indiscutibles en la zaga y Sito Castro ha ido volviendo a ganar protagonismo a lo largo de la temporada, demostrando un carácter único. Junto a otros que siguieron en verano como Barace, Eder o Almagro, formaban la base de un Calahorra que se reforzó más en posiciones ofensivas.

El 'play off' será especial para Jorge Chacón después de lesionarse hace dos temporadas en el primer partido y no poder estar en el último intento. «Ir al campo, ver el ambiente y no poder jugar se lleva mal», reconoce el defensa rojillo, que actualmente se encuentra en un buen estado de forma y apunta a la titularidad en el lateral zurdo.

El Calahorra ha repetido este año éxito liguero, pero ¿en qué ha cambiado con respecto a otras campañas? «El equipo ha dado un salto de calidad, contamos con gente con mucha experiencia en categorías superiores», apunta Jorge Chacón, una apreciación con la que coincide Gonzalo: «La plantilla es algo más completa que otros años, con varios jugadores por puesto».

El portero rojillo alude además la eliminatoria del pasado año ante el Deportivo Aragón como una forma de aprender: «Tenemos más experiencia en estas situaciones y no podemos dejarnos superar por un rival que va a querer el balón, sino discutirle la posesión». Gonzalo destaca también la «solidez del equipo», clave en un 'play off'. Chacón, por su parte, recuerda las eliminatorias de Copa superadas esta temporada como una buena referencia, «si salimos como hicimos entonces y durante todo el año podremos lograr un buen resultado», apunta.

Gonzalo y Chacón, al igual que Sito Castro y el capitán Cristian, son una referencia para la afición calagurritana. «Es un placer poder seguir en Calahorra después de todos estos años», concluye el lateral. Señas de identidad que quieren vivir por fin el merecido ascenso.