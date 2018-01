Sin Tercera, pero con mucho fútbol Pese a que el grupo riojano vive mañana toda su jornada, hoy se prevé un intenso día en el balompié regional I. G. LOGROÑO. Viernes, 26 enero 2018, 23:42

Hoy no hay partidos en el grupo riojano de Tercera División (toda la jornada se disputa mañana), pero eso no quiere decir que el día no se presente intenso en otras categorías del balompié local.

Así, por ejemplo, en Regional Preferente se juegan cinco encuentros , entre ellos el del nuevo líder de la competición, el Alberite. Los arlequinados se desplazan a tierras jarreras para verse las caras con el Haro Sport Club, quinto en la tabla. También se presenta interesante el enfrentamiento entre el Rapid y el San Marcial en Murillo, así como el que mide al Bañuelos y al Alfaro B en El Poste. Además, el Autol visita al Aldeano y el Calasancio B recibe a La Calzada.

En Liga Nacional Juvenil, mientras, el trío que manda en la clasificación juega fuera de casa. El Valvanera lo hace en Calahorra, el Comillas se cita con el Calasancio y el Berceo, con el Villegas. Además se juegan los partidos River Ebro-Vianés, Haro Sport Club-Pradejón, Oion Sport Club-La Calzada, EDF Logroño-Arnedo y SD Logroñés-EF Mareo.

También habrá fútbol en Segunda femenina, donde el Pradejón disputa su duelo aplazado frente al Aurrera. Es una cita importante para las riojanas, puesto que entre ambos conjuntos sólo hay solo un puesto y cuatro puntos de diferencia.

Fichajes

Estos días también se han confirmado varias contrataciones. En Segunda femenina, el EDF Logroño ha firmado a Claudia Rodríguez Abella y en Tercera masculina el Villegas ha fichado a Álex Valerio. Además, la SDL cerró ayer la incorporación de Saúl García 'Bruju', centrocampista de la Arandina, equipo en el que ha sido máximo goleador en la primera vuelta.