TERCERA DIVISIÓN Tensión y un gol olímpico Jair se lanza a cortar un despeje. :: / Antonio Díaz Uriel El Haro sufre para llevarse los tres puntos de Yagüe en un duelo que acabó sin apenas juego VÍCTOR SOTO Logroño Martes, 21 noviembre 2017, 10:33

El Haro continúa presentando su candidatura a los primeros puestos de la clasificación. Tiene que ganar, aunque le cueste y aunque su juego no brille. Ayer, los jarreros se pusieron el mono de trabajo en El Salvador para superar al Yagüe. No fue hasta la segunda mitad y gracias a un gol olímpico de Álex Conde cuando lograron batir la meta de Arraiz. Y con eso les bastó. Bueno, eso y aguantar sin perder la cabeza los veinte minutos finales, en los que no se jugó a fútbol.

0 YAGÜE Arraiz, Movellán, Roberto (Carmelo, m. 90), Omar, Imaz,Parra, Jair, Hugo (Aly Thiam, m. 70), Isra, Murias y Miguel (Sánchez, m. 56). 1 HARO Adri, Pirri, Josu, Martín, Txejo, Molinos, Iván (Txutxi, m. 66), Eneko, Carmelo Sota (Josua, m. 76), Álex y Joseba (Sabando, m. 90). GOL: 0-1, m. 54. Álex Conde. ÁRBITRO: Moro, con Vélez y Fernández. Amonestó a los locales Hugo y Miguel y a los visitantes Marcos, Txejo y Josu. Expulsó al local Isra por roja directa (m. 78). INCIDENCIAS: Unos 250 espectadores en El Salvador.

El Yagüe se fue calentando en la olla de sus ganas y ante la posibilidad de meter mano a uno de los grandes, mientras que el Haro no se volvió loco y contemporizó, que es otra forma de decir perder tiempo. Isra no aguantó la presión y se autoexpulsó cuando su equipo más lo necesitaba.

Fue un encuentro que se pudo romper en el minuto 7, con una clara oportunidad de Conde o, a renglón seguido, un tiro que el meta riojalteño sacó con una estirada. Una oportunidad por bando.

El dominio era de los visitantes, pero no se materializó en gol, a pesar de que en el minuto 44, en la última jugada de la primera mitad, Arraiz impidió el gol de Pirri. Tras el descanso, llegó el tanto en el minuto 54 con ese gol olímpico de Conde mientras el Yagüe protestaba una falta. A partir de ahí, el fútbol empezó a escasear y las oportunidades (un par del Haro y un mal despeje de Txejo que casi sorprende a su portero) no fueron suficientes para cambiar el resultado.