Tercera El Tedeón aviva la esperanza ante un Alfaro sin rumbo ni timonel El Tedeón se mostró ambicioso para buscar la victoria. :: E.P. Marín marcó para los de Navarrete en el 26 sin que los blanquillos tuvieran juego o identidad para remontar E. PASCUAL Jueves, 22 marzo 2018, 11:01

alfaro. El Tedeón se llevó ayer tres puntos de La Molineta valiosos en su esperanza de eludir el descenso. Una victoria visitante que dejó en la afición local una sensación que viajó del enfado hasta la indiferencia de una manera preocupante.

0 ALFARO Casaus, Guti, Igor, Sastre, Héctor, Babá, Pirri (Javi Sanz, min. 87), Matute, Rubén Royo (Yerai, min. 81), David Royo (Arturo, min. 71) y Rodríguez 1 TEDEÓN Pastor, Pulido, Díez (Alcaraz, min. 57), Benito, Tremps, Miera, Brito (Álvaro, min. 54), García, Lorenzo, Marín y Viteri (Artaechevarría, min. 82) Goles 0-1, min. 26. Marín. Árbitro Lázaro López, con Calvo y Larhlid. Amonestó a Guti (min. 43) y Matute (min. 88) por el Alfaro y a Tremps (min. 56) por el Tedeón Incidencias Cerca de 300 en La Molineta

Desde los primeros minutos, el Tedeón se mostró ambicioso. Con la experiencia de haber derrotado a los blanquillos 2-1 en la primera vuelta, los de Navarrete jugaron adelantados, queriendo balón y metros en ataque. En el 18, García conectaba con la entrada por la derecha de Pulido, que disparaba cruzado. Aunque no terminaba de encontrarse, el Alfaro respondía con un centro-chut de Rubén Royo buscando la escuadra o con un pase a Matute al centro del área, cuya bolea la despejó el larguero. En la siguiente, Brito emulaba el intento buscando la escuadra, sacándola a esquina Casaus.

En esas ganas visitantes y falta de intensidad local, en el 26, Brito metía el balón por carril central a la llegada de Marín, que batió por bajo ante la salida de Casaus.

El Alfaro no sabía reaccionar tras el gol. Ni conectaba ni ofrecía nada. Y con la peculiaridad de que el entrenador Óscar Arpón había pedido permiso a la directiva para ausentarse por un viaje y no se encontraba en el banquillo para dar indicaciones. En el resto de la primera parte, sólo un disparo alto de Rodríguez intentó encontrar puerta.

En el 5 de la segunda, un disparo de Babá dentro del área lo repelió el larguero. En el 7, una carrera de Héctor finalizó cruzada al exterior de la red tras la salida de Pastor. Parecía que el Alfaro quería puerta, pero el Tedeón, con los deberes hechos, se cerró en su campo. Ante esto, el Alfaro no encontró identidad, perdió su juego de conexión y ofrecerse al espacio para apelar al fútbol directo ante el enfado de la afición, que pedía actitud. Sin dirección, no encadenaba pases, no cogía ritmo. En el 31, Pastor se lució por dos veces, parando abajo un disparo de Arturo y sacando la mano al remate de Rodríguez que repelió la escuadra.

Sin timonel, el Alfaro tampoco conseguía rumbo. Apelando al orgullo, Sanz puso un centro que recogió Rodríguez y remató fuera. La afición dejó el campo en silencio.