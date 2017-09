Tablas que no satisfacen Nacho Velardi se cuela por la banda derecha para buscar el empate alfareño, que llegaría a los pies de Jorge Rodríguez. :: E.P. El Alfaro neutraliza por dos veces las ventajas que consiguió el River Ebro en el derbi riojabajeño E. PASCUAL RINCÓN DE SOTO. Martes, 19 septiembre 2017, 12:52

Aunque ambos sumaron, el reparto de puntos que vivió ayer San Miguel no satisfizo ni a River Ebro ni a Alfaro. Porque los rinconeros tuvieron al alcance una nueva victoria que no pudieron amarrar; y porque los blanquillos -ayer de azul- experimentaron en la segunda parte una ligera mejoría respecto a los primeros partidos pero que no certificaron.

2 RÍVER EBRO 2 ALFARO Ríver Álvaro, Varea, Miguel, Juanma, Zamora, Alberto, Dani, Abel (Ricardo, min. 60), Cholo (Mauleón, min. 74), Miranda e Iñaki (Edu, min. 68) Alfaro Cristian, Guti, Quique, Sastre, Héctor (David Rodríguez, min. 74), Baba, Pirri (Arturo, m. 59), David Royo (Velardi, m. 46), Jorge Rodríguez, Rubén Royo y Carraco Goles 1-0, min. 9. Iñaki; 1-1, min. 51. Jorge; 2-1, min. 63. Dani; 2-2, min. 74. Jorge Árbitro Herrero. Por el Ríver, amonestó a Miguel (m. 45+), Alberto (51), Iñaki (56), Zamora (67) y Miranda (79) y por el Alfaro expulsó por doble amarilla a Guti (m. 18 y 82) y mostró a Héctor (m. 6) yJorge (81)

El Alfaro no podía permitirse volver a fallar y salió intenso. Pero, de nuevo a balón parado, el partido se le torció. Iñaki ponía el 1-0 con una falta en el 9 al borde del área. El gol motivó al River, que siguió teniendo hambre de balón, cerró las líneas y el bascular del Alfaro y le impidió tener avance por bandas. Le costó mucho al Alfaro, que sólo contó un disparo cruzado de Jorge Rodríguez en el 35 que blocó Álvaro.

Para buscar más profundidad, Óscar Arpón metió a Velardi en la banda derecha. Y la avivó. En el 51, Rodríguez controló un balón por ese lado en el área. El primer disparo lo repelió Álvaro, pero en el segundo Alberto le derribó. Rodríguez transformó el penalti.

El River se repuso por bandas. Y en un mal despeje de la defensa alfareña, Dani blocó el balón y lo condujo a red de forma casi imposible. El Alfaro no podía permitirse una cuarta derrota y, de nuevo por la derecha, Arturo controló un rechace, buscó a Rodríguez y boleó a la red. La expulsión de Guti por doble amarilla dejó el partido abierto. Un centro de Carraco al larguero o un balón elevado por Mauleón ante Cristian fueron las últimas para ambos.