La SDL sufre hasta el final Arpón se mantiene en pie en una pugna por el esférico entre varios jugadores de ambos equipos. :: / Miguel Herreros Los blanquirrojos se imponen a un Casalarreina que logró mantener el empate inicial hasta el minuto 82 IÑAKI GARCÍA Logroño Martes, 16 enero 2018, 10:24

Sufrió bastante la Sociedad Deportiva Logroñés para llevarse ayer la victoria ante el Casalarreina. No en vano, el empate inicial se mantuvo en el marcador hasta que Imanol, en el minuto 82, logró abrir la contienda. Sólo entonces, los blanquirrojos pudieron respirar tranquilos.

2 SD LOGROÑÉS Pinillos, Adriano (Diego Jiménez, m. 73), Nano (Herce, m. 59), Ledo, Liébana, Arpón, Rojas, Naceur (Tenorio, m. 77), Imanol, Israel Losa y Rubén Peña. 0 CASALARREINA Prada, Pablo, Rubén, Yarón, Sasha, Ander (Iván, m. 87), Erick (Saúl, m. 67), Mario, Pita, Chacho (Kevin, m. 87) y Alberto. Goles 1-0, m. 82, Imanol; 2-0, m. 90+, Rubén Peña. Árbitro Morato, ayudado por Larhlid y Viela. Amonestó a los locales Adriano, Imanol, Israel Losa y Naceur; ya los visitantes Erick y Pita. Expulsó por doble amarilla a Nano, cuando estaba en el banquillo.

Antes, los de David Ochoa habían jugado una mala primera parte. Imprecisiones, lentitud en la circulación de balón, previsibilidad... Pocas conclusiones positivas pudo sacar el técnico de los locales de ese periodo. El del Casalarreina, por el contrario, seguro que se marchó mucho más contento a los vestuarios porque su equipo se había plantado muy bien sobre el césped de Las Gaunas, había defendido con mucha solvencia e, incluso, había dispuesto de algunas ocasiones para haberse puesto por delante. La única pega que José María Alonso le podría poner a su equipo es que ni Chacho ni Alberto habían acertado en sus oportunidades.

En el campo contrario, mientras, el bagaje ofensivo blanquirrojo se resumió en una vaselina desde la frontal del área de Israel Losa que besó el larguero y dos remates de Rubén Peña que Prada repelió con acierto. Pocas llegadas en una primera parte con demasiadas interrupciones, con escasísima continuidad en el juego y con muchas protestas de los locales hacia la actuación arbitral.

Imanol abrió la contienda y Rubén Peña sentenció el partido en el tiempo añadido

Ese enfado se prolongó en el segundo acto, aunque el escenario del partido sí que cambió, ya que la Sociedad Deportiva Logroñés comenzó casi desde el principio a inclinar el campo a su favor. Aunque su fútbol tampoco destacó con su brillantez, sí que les permitió a los de Ochoa llegar en muchas más ocasiones a la meta defendida por Prada. Es más, la primera jugada de la reanudación terminó con una buena intervención del guardameta riojalteño a un tiro de Israel Losa y el atacante envió poco después fuera un buen servicio de un activo Naceur desde el costado derecho.

Pasaban los minutos y los goles no llegaban. El Casalarreina seguía defendiéndose bien y la SDL continuaba desperdiciando oportunidades. Imanol, eso sí, se mostraba cada vez más activo y, aunque en las dos primeras que tuvo no logró enviar el esférico al fondo de la portería rival, en la tercera no falló. Controló en la frontal del área un envío desde la banda izquierda y conectó un disparo raso que se coló ajustado al palo. Era el minuto 82 y la Sociedad acariciaba la victoria.

Ese gol, sin embargo, no suavizó el enfado del público local con las decisiones del árbitro y el malestar se hizo más palpable incluso tras la expulsión de Nano al ver la segunda amarilla cuando estaba ya en el banquillo tras haber sido sustituido. En cuanto al juego, por su parte, la Sociedad no sufrió para aguantar su ventaja y aprovechó un ataque en el añadido para sentenciar. Buen pase de Liébana y mejor control y definición de Rubén Peña. Así terminó una sufrida victoria de la SDL.