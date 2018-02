Rubén Pérez da el triunfo al Varea en Sendero Rubén Pérez, bigoleador ayer. / S. T. El ariete anotó al inicio del partido y en la recta final, aunque Omar, con el tiempo cumplido puso emoción al choque VALVANERA SANZ Martes, 20 febrero 2018, 10:57

arnedo. Intentó sorprender el Arnedo al Varea en su visita al Municipal de Sendero, pero a pesar de que puso intensidad y empeño, no lo consiguió. Los logroñeses terminaron la jornada sumando tres nuevos puntos que lo llevan un poco más cerca de su objetivo de meterse en el 'play off', acortando distancias con el Haro, situado en la cuarta posición a seis puntos del Varea.

1 ARNEDO 2 VAREA Arnedo Pablo, Marti (Arturo min. 74), Manu Rubio, González, Pitu, Carrillo, Montoya, Diego, Trincado (Tomé min. 64), Omar y Zabala (Robles min. 54). Varea Jordan, Gonza, Rocha, Parada, Pardo, Acobi (Jon min. 68), Chimbo, Laencina, Rubén Pérez, Ballesteros (Iván Pascual min. 86) y Osés (Vitorica min. 67). Goles 0-1 min. 6: Rubén Pérez; 0-2 min. 85: Rubén Pérez; 1-2 min. 90: Omar Árbitro: Rodríguez, con Van den Hende y Lázaro. Amonestó por el Arnedo a Pablo, González, Carrillo, Montoya y Trincado; y por el Varea a Gonza, Rocha, Laencina, Osés y Jon.

El encuentro comenzó con un tempranero gol que, ya en el minuto seis, daba la ventaja al cuadro visitante. Chimbo fue el encargado de sacar el córner que Rubén Pérez, sin oposición, remató de cabeza, haciendo subir el primer tanto de la tarde al marcador. Minutos más tarde, los logroñeses volvieron a demostrar su peligro a balón parado, aunque sin consecuencias para la meta arnedana.

Buscando su sitio

Y mientras los hombres de Javier Moncayo probaban al guardameta local, el Arnedo buscaba su sitio en el campo. En un partido marcado por un juego poco fluido con muchas interrupciones e imprecisiones, que poco ayudaron a crear ocasiones de peligro, la puntería iba a resultar clave.

El paso por vestuarios hizo crecer al Arnedo intensamente, sobre todo, en el centro del campo, lo que le permitió mover el balón con mayor comodidad.

En esta segunda mitad, los blancos derrocharon intención y esfuerzo, aunque su trabajo no se vio recompensado, ya que algunas de sus ocasiones más claras de peligro no contaron con el visto bueno del trío arbitral, como el fuera de juego que pitaron a Montoya cuando ya estaba solo frente al portero del barrio logroñés. El correspondiente y sonoro enfado de la afición arnedana no se hizo esperar y cayó con intensidad sobre los árbitros del partido.

En la recta final del choque, un error de Pablo hizo que Rubén Pérez anotara el segundo para el Varea, con lo que el partido parecía sentenciado.

Pero Omar puso la réplica con un gran disparo que sorprendió Jordan y con el que, ya sin tiempo para más, solo pudo recortar distancias en el marcador pero no aspirar a sorprender a los arlequinados.