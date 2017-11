TERCERA DIVISIÓN Rodrigo, más goles que Messi Rodrigo juega el balón ante el Real Unión. / Sergio Martínez El jugador del Calahorra es el máximo goleador de todas las categorías nacionales | Con 17 tantos, Rodrigo ha conseguido uno de cada tres goles de su equipo y lidera la tabla particular riojana con una ventaja de cinco dianas SERGIO MARTÍNEZ Logroño Jueves, 16 noviembre 2017, 19:10

La Tercera riojana ha destacado en las últimas temporadas por las cifras goleadoras de sus equipos y delanteros, y en esta campaña las cifras se mantienen pero el panorama ha cambiado con la llegada de Rodrigo Sanz. El futbolista del Calahorra ha logrado en las catorce primeras jornadas del campeonato desplazar a los clásicos goleadores del grupo y situarse con 17 tantos como el máximo artillero a nivel nacional. Además, no actúa en la posición de delantero, sino como extremo, algo que otorga más mérito a sus números.

Rodrigo llegó del Cirbonero tras una campaña en la que anotó 21 dianas, una cifra importante en la Tercera navarra, por lo que su faceta goleadora no resulta sorprendente. «Siempre he marcado pero no tanto, estoy muy contento, aunque es algo que he conseguido gracias a mis compañeros», apunta Rodrigo, que también detalla que pese a no ser delantero le gusta «llegar en segunda línea y aparecer cuando el balón llega desde la banda contraria».

«Siempre he marcado pero no tanto. Ha sido gracias a mis compañeros», apunta Rodrigo

En una clasificación goleadora nacional, se sitúa por encima de Jairo del Luanco (14 goles), su perseguidor, y supera en cinco goles a Leo Messi, máximo realizador de Primera, al igual que a Imanol de la SD Logroñés. «Al final de los partidos cuando marco y ganamos siempre hay alguna broma en el vestuario, que a ver si dejo de marcar, que soy un pesado... Hay muy buen ambiente», comenta Rodrigo Sanz.

El navarro se ha descubierto como uno de los futbolistas más destacados de la Tercera riojana, con un juego explosivo, de velocidad y regate en la banda izquierda, pero también resolutivo en el área. Un gran valor de un Calahorra que aspira lo máximo y al que llegó este verano: «Tuve otras ofertas pero el Calahorra era muy buena opción. Veía que se estaba haciendo un gran equipo y que se apostaba fuerte por mí».

Rodrigo es también el jugador con más minutos de un Calahorra líder y que se enfrenta a las semanas más complicadas después de dejar atrás una mala racha de juego. «Después de la eliminación en la Copa vino una etapa de mal juego y en la que nos costaba sacar los partidos. Ahora el equipo se ha recuperado y está en una buena línea». Este domingo recibe a la UDL B, después se medirá al Varea, la SD Logroñés y el Haro.

En lo que resta de temporada, Rodrigo espera «poder seguir sumando goles para ayudar a los objetivos del club» y no renuncia a las ambiciones de ascenso del Calahorra. «Tanto el equipo como la afición y la ciudad se merecen estar en Segunda B y espero que sea este el año», concluye.