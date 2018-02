«Fue un roce del juego, sin ninguna intencionalidad»

Martín Gómez, defensa del Haro, asegura que en la jugada por la que fue denunciado por Álvaro Ruiz-Olalde no tenía «ninguna intención» de hacer daño al futbolista del Berceo y define dicha denuncia como «una exageración».

- ¿Cómo vivió la jugada? ¿Fue un puñetazo por la espalda, como señala la denuncia o no?

- Un roce del juego de los tantos que se dan a lo largo de un partido, por supuesto, sin ninguna intencionalidad de causarle ningún daño al rival. Ambos chocamos, él cae al suelo y se llevó la peor parte, repito, sin ninguna intencionalidad de causarle daño.

«Estoy tranquilo, sé que las cosas se van a solucionar de buena forma», afirma el central

- ¿Cuándo se enteró de que le había denunciado?

- Me enteré estando en clase, el día que salió en el periódico, ya que me lo enseñó un profesor. Casi al momento me llegaron mensajes al móvil con la noticia de la denuncia.

- ¿Se ha puesto en contacto con Ruiz-Olalde?

-Sí, intenté contactar con él. Al acabar el partido, me enteré que había ido a urgencias, preocupado por él, le llame por teléfono. Me cogió su madre y me dijo que ahora no podía ponerse y que le llamara más tarde. Durante la tarde le llame 3 o 4 veces sin recibir contestación. A la noche le escribí, para decir que me gustaría hablar con él para saber cómo estaba. Tampoco me contestó al mensaje.

- ¿Qué valoración hace de la denuncia? ¿Le parece justa?

- Respecto a la denuncia, es una exageración. No le veo ningún sentido. Lo que pasa en el campo se queda en el campo, que es lo que siempre se ha hecho.

- ¿Cómo se encuentra anímicamente?

- Estoy tranquilo, sé que las cosas se van a solucionar de buena forma. Sé cómo soy, la gente que me conoce mínimamente lo sabe, y para nada soy una persona agresiva y conflictiva. En toda mi vida nunca he tenido un problema de este tipo ni dentro ni fuera de un campo. Pido respeto para mí y para mi club. Y quisiera aprovechar también para agradecer a todas las personas que me han mostrado su apoyo y confianza, ante todo este circo que han montado, sin ningún tipo de fundamento.