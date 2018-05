SD LOGROÑÉS Mismo rival e idéntico objetivo La SDL vuelve a medirse al Tarazona con la intención de repetir victoria I. G. LOGROÑO. Jueves, 17 mayo 2018, 18:15

Cuando en el sorteo de la primera ronda del 'play off' de ascenso la Sociedad Deportiva Logroñés quedó emparejada con el Tarazona resultó inevitable echar la vista atrás para recordar el cruce entre ambos equipos esta temporada en la Copa Federación. Entonces, los blanquirrojos salieron victoriosos tanto en tierras aragonesas como en Las Gaunas y ahora buscarán repetir éxito.

Rubén Peña e Imanol fueron los goleadores de aquella eliminatoria, pero ambos lanzan un mensaje de cautela. «No podemos confiarnos por haber ganado aquellos dos partidos», avisa el futbolista navarro. «No tiene nada que ver pelear por la Copa Federación que por el ascenso», añade el ariete riojano.

Más El club organiza viaje a Tarazona

Aun así, en aquellos enfrentamientos ya se demostró que los dos equipos cuentan con un nivel similar, por lo que se prevé una eliminatoria igualada. «Aunque ganamos los dos, ellos demostraron que son muy buenos y, además, llegan en una gran dinámica de resultados», expone Peña. Y no le falta razón. Los zaragozanos no han perdido ninguno de sus últimos once compromisos ligueros y en los seis que cerraron la competición de su grupo salieron victoriosos. «Además, se reforzaron muy bien en invierno», apostilla Imanol en referencia a futbolistas como Lanzaro (exdefensa del Zaragoza), Montiel (el actual portero titular) o Eddipo (delantero e internacional absoluto con la selección de República Dominicana).

Para el navarro, éste será el primer 'play off' de su carrera. «Tengo muchas ganas de que llegue ya el encuentro porque, además, veo al equipo entrenando con mucho ritmo», expone. Una visión que comparte con su compañero en la línea atacante blanquirroja. «Creo que la plantilla llega en muy buena dinámica y con mucha confianza puesta en poder hacer bien las cosas», opina. Esa ilusión es sobre la que los logroñeses intentarán construir su ascenso. El Tarazona es el primer (y conocido) escollo.